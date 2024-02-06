В Башкирии простились с военным комиссаром

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Вчера стало известно о кончине исполняющего обязанности военного комиссара городов Белорецк и Межгорье и Белорецкого и Бурзянского районов Сергея Склокина. Об этом в своём телеграм-канале написал Андрей Иванюта, глава белорецкой районной администрации.
Похороны с Сергеем Склокиным состоялись сегодня в Белорецке. По данным «Башинформа», руководителю учреждений, ответственных за воинский учёт и призыв, было 47 лет. Сергей Склокин занимал должность начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу.
Недавно несколько работников военкомата Башкирии попали в аварию. Начальник отделения, его помощница и водитель попали в больницу.