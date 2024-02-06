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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

В Башкирии проводили в последний путь военкома

В Башкирии простились с военным комиссаром

6 февраля 2024, 10:16
Фото: 1MI

В Башкирии проводили в последний путь военкома

Мужчина отвечал за подготовку и воинский призыв.

Вчера стало известно о кончине исполняющего обязанности военного комиссара городов Белорецк и Межгорье и Белорецкого и Бурзянского районов Сергея Склокина. Об этом в своём телеграм-канале написал Андрей Иванюта, глава белорецкой районной администрации.

Похороны с Сергеем Склокиным состоялись сегодня в Белорецке. По данным «Башинформа», руководителю учреждений, ответственных за воинский учёт и призыв, было 47 лет. Сергей Склокин занимал должность начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу.

Недавно несколько работников военкомата Башкирии попали в аварию. Начальник отделения, его помощница и водитель попали в больницу.

Работники военного комиссариата Башкирии попали в больницу с травмами
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#Происшествия#Новости Башкирии#Белорецк#Идэль Гумеров#Белорецкий район#Межгорье#Бурзянский район#Военкомат
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