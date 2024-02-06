В Башкирии простились с военным комиссаром

Похороны с Сергеем Склокиным состоялись сегодня в Белорецке. По данным «Башинформа», руководителю учреждений, ответственных за воинский учёт и призыв, было 47 лет. Сергей Склокин занимал должность начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу.