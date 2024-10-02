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Posted 2 октября, 04:31

Published 2 октября, 04:31

Modified 2 октября, 08:07

Updated 2 октября, 08:07

Уфимские ІТшники рвутся в армию

Уфимские ІТшники рвутся в армию

2 октября 2024, 04:31
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Осенняя призывная кампания в Уфе стартовала с неожиданной статистики: почти половина призывников — специалисты в области IT, сообщает в среду, 2 октября, глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Как известно, 1 октября в Уфе стартовала осенняя призывная кампания, и первая призывная комиссия уже выявила интересный факт: половина из пришедших на комиссию молодых людей — это айтишники. Многие из них уже работают или учатся в сфере информационных технологий, но, несмотря на это, они проявляют желание пройти срочную службу в рядах Российской Армии.

Глава Кировского Уфы Илвир Нурдавлятов отметил, что это решение обусловлено чувством ответственности и патриотизма.

— Каждый из них понимает, что должен внести свою лепту в укрепление позиций России в мире, — говорит он.

Интересным моментом стало выступление одного из призывников, который не смог пройти комиссию по состоянию здоровья. Несмотря на это, он выразил готовность защищать интересы страны с помощью науки.

Однако стоит отметить, что осенняя призывная кампания 2024 года не обошлась без новых правил. Теперь явиться по повестке в военкомат нужно в указанный день, иначе неявка без уважительной причины может привести к серьезным последствиям. В течение 20 дней после повестки уклонистам грозят ограничения на регистрацию бизнеса, транспортных средств и даже уголовная ответственность по статье 328 УК РФ. Штрафы могут достигать 200 тысяч рублей, а также возможны аресты и принудительные работы.

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