Уфимские ІТшники рвутся в армию

Posted 2 октября, 04:31
Published 2 октября, 04:31
Modified 2 октября, 08:07
Updated 2 октября, 08:07
Как известно, 1 октября в Уфе стартовала осенняя призывная кампания, и первая призывная комиссия уже выявила интересный факт: половина из пришедших на комиссию молодых людей — это айтишники. Многие из них уже работают или учатся в сфере информационных технологий, но, несмотря на это, они проявляют желание пройти срочную службу в рядах Российской Армии.
Глава Кировского Уфы Илвир Нурдавлятов отметил, что это решение обусловлено чувством ответственности и патриотизма.
— Каждый из них понимает, что должен внести свою лепту в укрепление позиций России в мире, — говорит он.
Интересным моментом стало выступление одного из призывников, который не смог пройти комиссию по состоянию здоровья. Несмотря на это, он выразил готовность защищать интересы страны с помощью науки.
Однако стоит отметить, что осенняя призывная кампания 2024 года не обошлась без новых правил. Теперь явиться по повестке в военкомат нужно в указанный день, иначе неявка без уважительной причины может привести к серьезным последствиям. В течение 20 дней после повестки уклонистам грозят ограничения на регистрацию бизнеса, транспортных средств и даже уголовная ответственность по статье 328 УК РФ. Штрафы могут достигать 200 тысяч рублей, а также возможны аресты и принудительные работы.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]