Уфимские ІТшники рвутся в армию

Однако стоит отметить, что осенняя призывная кампания 2024 года не обошлась без новых правил. Теперь явиться по повестке в военкомат нужно в указанный день, иначе неявка без уважительной причины может привести к серьезным последствиям. В течение 20 дней после повестки уклонистам грозят ограничения на регистрацию бизнеса, транспортных средств и даже уголовная ответственность по статье 328 УК РФ. Штрафы могут достигать 200 тысяч рублей, а также возможны аресты и принудительные работы.