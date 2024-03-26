Военком из Башкирии попал в смертельную аварию

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Авария случилась на 15 километре трассы Уфа-Инзер Белорецк, когда столкнулись Renault Clio и Toyota Isis. Первый якобы выехал на встречную полосу движения и врезался в иномарку.
В результате ДТП водитель-виновник и пассажир другого автомобиля скончались на месте. Последним якобы оказался Гималов.
Его награждали орденом Шаймуратова — в 2003 году мужчина предотвратил захват в Южной Осетии важного государственного объекта. В августе прошлого года он обезвредил самодельное взрывное устройство в торговом центре Цхинвали.
В комментариях пользователи заметили, что дорожная обстановка сегодня в регионе не самая благоприятная. Они рассказали, что наблюдается сильный дождь, туман, а дорожное полотно покрыто гололедицей.