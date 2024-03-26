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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Военком из Башкирии попал в смертельную аварию

Военком из Башкирии попал в смертельную аварию

26 марта 2024, 16:25
Фото: 1MI
Сегодня вечером, 26 марта, в Кармаскалинском районе случилось страшное ДТП, в котором погибли люди. Среди них, по предварительным данным, оказался местный военком Ринат Гимазов. Фотографии с места аварии выложили в Telegram-канал bashdtp official.

Авария случилась на 15 километре трассы Уфа-Инзер Белорецк, когда столкнулись Renault Clio и Toyota Isis. Первый якобы выехал на встречную полосу движения и врезался в иномарку.

Фото: Telegram-канал bashdtp official

В результате ДТП водитель-виновник и пассажир другого автомобиля скончались на месте. Последним якобы оказался Гималов.

Его награждали орденом Шаймуратова — в 2003 году мужчина предотвратил захват в Южной Осетии важного государственного объекта. В августе прошлого года он обезвредил самодельное взрывное устройство в торговом центре Цхинвали.

В комментариях пользователи заметили, что дорожная обстановка сегодня в регионе не самая благоприятная. Они рассказали, что наблюдается сильный дождь, туман, а дорожное полотно покрыто гололедицей.

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#Происшествия#Башкортостан#ДТП#Соцсети#Военкомат#Марина Шорина
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