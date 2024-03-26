Военком из Башкирии попал в смертельную аварию

Сегодня вечером, 26 марта, в Кармаскалинском районе случилось страшное ДТП, в котором погибли люди. Среди них, по предварительным данным, оказался местный военком Ринат Гимазов. Фотографии с места аварии выложили в Telegram-канал bashdtp official.