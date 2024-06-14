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Updated Сегодня, 06:59

ФСБ вскрыла мошенничество с бойцами СВО в Башкирии

ФСБ вскрыла мошенничество с бойцами СВО в Башкирии

14 июня 2024, 06:57
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Крупную коррупционную схему вскрыли в Уфимском гарнизоне, сообщил депутат регионального парламента Альфит Нигаматьянов.

Сотрудник военной комендатуры всячески мешал увольнению и госпитализации бойцов после ранений, а чтобы процедуры прошли без проблем, вымогал у военнослужащих деньги. Как пояснил Нигаматьянов, преступную схему выявили после обращения бойца.

— После ранения бойцам создают препятствия в реализации своих прав, откзаывают в оказании медицинской помощи, а также выдачи направления для проведения комиссии на годность, — пересказывает парламентарий обращение военнослужащего.
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Цена услуги — без малого ₽150 тысяч. Сколько человек успели пройти через манипуляции — неизвестно, однако было ясно, что вымогательская система стабильно отлажена. Коррупционера со своим сообщником силовики взяли на месте с поличным, когда обвиняемому передавали наличные. Сейчас расследуется уголовное дело.

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