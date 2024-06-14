ФСБ вскрыла мошенничество с бойцами СВО в Башкирии

Цена услуги — без малого ₽150 тысяч. Сколько человек успели пройти через манипуляции — неизвестно, однако было ясно, что вымогательская система стабильно отлажена. Коррупционера со своим сообщником силовики взяли на месте с поличным, когда обвиняемому передавали наличные. Сейчас расследуется уголовное дело.