ФСБ вскрыла мошенничество с бойцами СВО в Башкирии

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Сотрудник военной комендатуры всячески мешал увольнению и госпитализации бойцов после ранений, а чтобы процедуры прошли без проблем, вымогал у военнослужащих деньги. Как пояснил Нигаматьянов, преступную схему выявили после обращения бойца.
— После ранения бойцам создают препятствия в реализации своих прав, откзаывают в оказании медицинской помощи, а также выдачи направления для проведения комиссии на годность, — пересказывает парламентарий обращение военнослужащего.
Цена услуги — без малого ₽150 тысяч. Сколько человек успели пройти через манипуляции — неизвестно, однако было ясно, что вымогательская система стабильно отлажена. Коррупционера со своим сообщником силовики взяли на месте с поличным, когда обвиняемому передавали наличные. Сейчас расследуется уголовное дело.