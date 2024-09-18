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Posted 18 сентября, 09:28

Published 18 сентября, 09:28

Modified 18 сентября, 10:13

Updated 18 сентября, 10:13

Реестр онлайн-повесток заработал в России

Реестр онлайн-повесток заработал в России

18 сентября 2024, 09:28
Фото: 1MI
Электронные уведомления накладывают ограничения, сообщает в среду, 18 сентября, Telegram-канал «Башкирский батальон».

В России заработал анонсированный в начале 2024 года реестр электронных повесток из военкомата. Повестка теперь автоматически считается врученной спустя семь дней после получения уведомления на «Госуслугах». А с момента размещения электронной повестки из военкомата в реестре ее получателю запрещён выезд из России.

— Если не явиться в военкомат вовремя, вам также запретят: управлять транспортом, регистрировать транспорт и недвижимость, получать кредиты и займы, регистрироваться в качестве ИП или самозанятого, — пишет Telegram-канал. — Ограничения снимут через сутки после визита в военкомат.

Реестр электронных повесток находится на этом сайте. Для использования ресурсом нужно ввести данные с «Госуслуг».

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Как ранее сообщала Госдума России, в апреле 2024 года был принят закон о цифровизации учета военнослужащих. Внесенные изменения касаются процедуры доставки повесток для явки в военкомат: вводится новый метод отправки уведомлений — с использованием заказной почты или через портал «Госуслуги».

Как пояснил председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов, изменения затронут процесс уведомления граждан.Традиционные методы уведомления, такие как бумажные повестки и уведомления от работодателя, будут сохранены.

Гражданин будет считаться уклоняющимся, если он откажется получать повестку или не будет выходить на связь. При этом тот, кто не явился по повестке, должен будет самостоятельно обратиться в военный комиссариат в течение двух недель после начала следующего призыва.

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