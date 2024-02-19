В Уфе дискотека для мигрантов закончилась встречей с военкоматом

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Правоохранительные органы устроили рейд по заведениям. Они «охотились» на совершеннолетних в возрасте до 29 лет. Те стали россиянами, но не пришли в военкоматы.
Им вручили повестки к весеннему призыву. Они могут отправиться на службу по контракту, передает портал «ЮТВ».
Ранее в Уфе двое мужчин нарушали режим тишины в ночное время, разъезжая по улицам с громкой музыкой и открытыми дверями. За это одного из них «сдали» военкомату, ведь мужчина был в розыске за уклонение от службы в армии.