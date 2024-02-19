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Published Сегодня, 15:34

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Updated Сегодня, 15:36

В Уфе дискотека для мигрантов закончилась встречей с военкоматом

В Уфе дискотека для мигрантов закончилась встречей с военкоматом

19 февраля 2024, 15:34
Фото: 1MI
В микрорайоне Черниковка Уфы накануне, 18 февраля, бывшим иностранцам вручили повестки на дискотеке. Так, 12 человек, которые получили гражданство России, не встали на воинский учет.

Правоохранительные органы устроили рейд по заведениям. Они «охотились» на совершеннолетних в возрасте до 29 лет. Те стали россиянами, но не пришли в военкоматы.

Им вручили повестки к весеннему призыву. Они могут отправиться на службу по контракту, передает портал «ЮТВ».

Ранее в Уфе двое мужчин нарушали режим тишины в ночное время, разъезжая по улицам с громкой музыкой и открытыми дверями. За это одного из них «сдали» военкомату, ведь мужчина был в розыске за уклонение от службы в армии.

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#Общество#Уфа#Армия#Служба#Военкомат#Марина Шорина
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