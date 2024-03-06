Мобилизация в Башкирии: Хабиров внёс изменения в призывную комиссию

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:34
На официальном сайте правовой информации опубликован указ главы Башкортостана Радия Хабирова об изменениях в составе призывной комиссии Республики Башкортостан по мобилизации. Правки касаются обозначения должностных лиц, входящих в призывную мобилизационную комиссию.
Действующий состав призывной комиссии был утверждён 9 марта 2023 года указом главы республики №165. По нему, председателем комиссии является глава региона. Кроме него, в состав вошли три заместителя председателя — военком Республики Башкортостан, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан, Заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, курирующий вопросы мобилизационной подготовки и мобилизации. Секретарём является начальник отделения по работе с гражданами республиканского военкомата.
В комиссию ранее входили министр внутренних дел по РБ, начальник центра военно-врачебной экспертизы военкомата РБ, замначальника УФСБ России по РБ, военный прокурор Уфимского гарнизона, мэр Уфы, завотделом мобилизационной подготовки аппарата Правительства, вице-премьер Правительства РБ — министр ЖКХ республики, главы минздрава и минтранса, начальник Главного управления МЧС России по РБ, начальник управления Росгвардии по РБ, первый вице-премьер Правительства РБ — министр экономического развития, председатель Госкомитета РБ по ЧС и прокурор РБ.
В новой редакции из состава призывной комиссии по мобилизации будет исключён завотделом мобилизационной подготовки аппарата Правительства РБ, его место займёт Директор департамента мобилизационной подготовки и специальных программ Правительства РБ. Эту должность сейчас занимает генерал-майор юстиции Олег Витальевич Олейник, ранее бывший заместителем главы МВД по Башкирии. А из описания должности министра ЖКХ исключена приставка «Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан».
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