Мобилизация в Башкирии: Хабиров внёс изменения в призывную комиссию

Действующий состав призывной комиссии был утверждён 9 марта 2023 года указом главы республики №165. По нему, председателем комиссии является глава региона. Кроме него, в состав вошли три заместителя председателя — военком Республики Башкортостан, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан, Заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, курирующий вопросы мобилизационной подготовки и мобилизации. Секретарём является начальник отделения по работе с гражданами республиканского военкомата.