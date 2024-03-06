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В Башкирии изменился состав призывной комиссии на случай мобилизации

Мобилизация в Башкирии: Хабиров внёс изменения в призывную комиссию

6 марта 2024, 07:32
Фото: 1MI

В Башкирии изменился состав призывной комиссии на случай мобилизации

В состав вошёл генерал-майор юстиции, бывший замглавы МВД.

На официальном сайте правовой информации опубликован указ главы Башкортостана Радия Хабирова об изменениях в составе призывной комиссии Республики Башкортостан по мобилизации. Правки касаются обозначения должностных лиц, входящих в призывную мобилизационную комиссию.

Действующий состав призывной комиссии был утверждён 9 марта 2023 года указом главы республики №165. По нему, председателем комиссии является глава региона. Кроме него, в состав вошли три заместителя председателя — военком Республики Башкортостан, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан, Заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, курирующий вопросы мобилизационной подготовки и мобилизации. Секретарём является начальник отделения по работе с гражданами республиканского военкомата.

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В комиссию ранее входили министр внутренних дел по РБ, начальник центра военно-врачебной экспертизы военкомата РБ, замначальника УФСБ России по РБ, военный прокурор Уфимского гарнизона, мэр Уфы, завотделом мобилизационной подготовки аппарата Правительства, вице-премьер Правительства РБ — министр ЖКХ республики, главы минздрава и минтранса, начальник Главного управления МЧС России по РБ, начальник управления Росгвардии по РБ, первый вице-премьер Правительства РБ — министр экономического развития, председатель Госкомитета РБ по ЧС и прокурор РБ.

В новой редакции из состава призывной комиссии по мобилизации будет исключён завотделом мобилизационной подготовки аппарата Правительства РБ, его место займёт Директор департамента мобилизационной подготовки и специальных программ Правительства РБ. Эту должность сейчас занимает генерал-майор юстиции Олег Витальевич Олейник, ранее бывший заместителем главы МВД по Башкирии. А из описания должности министра ЖКХ исключена приставка «Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан».

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Ранее мы писали о том, что офицер из Благоварского района Башкирии был призван на фронт по мобилизации, но погиб в зоне СВО. Ранее Владимир Путин рассказал о «второй волне мобилизации».

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#Мобилизация#Новости Башкирии#Законы / Законопроекты#Радий Хабиров#Частичная мобилизация#СВО#Идэль Гумеров#Военкомат
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