В Башкирии прошёл рейд по выявлению новых граждан России. Их хотят отправить в армию

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Башкирии мигрантов начинают отправлять на срочную службу. Об этом рассказали в следственном отделе СК России по Уфимскому гарнизону.
Как сообщили правоохранители, сотрудники республиканского военкомата и следователи и военные следователи провели рейды для выявления новых граждан России. Речь идёт о тех, кто получил паспорта в 2023 году.
Таким образом были выявлены 18 человек, подходящих по возрасту для службы в вооружённых силах. Их всех вызвали в военкомат, поставили на воинский учёт, а одного из них отправили в армию.
Власти борются и с местными «отказниками» — например, депутаты хотят запретить рекламу услуг по получению военных билетов.