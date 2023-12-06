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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В Башкирии новых граждан России поставили на воинский учёт

В Башкирии прошёл рейд по выявлению новых граждан России. Их хотят отправить в армию

6 декабря 2023, 12:35
Фото: 1MI

В Башкирии новых граждан России поставили на воинский учёт

Одного из них уже отправили служить.

В Башкирии мигрантов начинают отправлять на срочную службу. Об этом рассказали в следственном отделе СК России по Уфимскому гарнизону.

Как сообщили правоохранители, сотрудники республиканского военкомата и следователи и военные следователи провели рейды для выявления новых граждан России. Речь идёт о тех, кто получил паспорта в 2023 году.

Таким образом были выявлены 18 человек, подходящих по возрасту для службы в вооружённых силах. Их всех вызвали в военкомат, поставили на воинский учёт, а одного из них отправили в армию.

Власти борются и с местными «отказниками» — например, депутаты хотят запретить рекламу услуг по получению военных билетов.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Следком#Миграция#Идэль Гумеров#Военкомат
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