Прокуратура устроила проверку после смертельного ДТП с военкомом в Башкирии

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Предварительно, вечером 26 марта на 15 км трассы случилось ДТП. В результате водитель автомобиля Toyota и пассажир Renault скончались от полученных травм. Ранее очевидцы писали, что виновником якобы стал водитель последней машины, а пассажир второй — Гимазов — умер на месте от полученных травм.
На место происшествия выехал прокурор Кармаскалинского района Айдар Исламов. Это необходимо для координации работы правоохранительных органов и спецслужб. Также там проследят за уточнением всех обстоятельств и причин ДТП.
Уточняется, что погибшего военкома неоднократно награждали за его работу. Годом ранее ему удалось обезвредить взрывное устройство.