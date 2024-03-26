mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Прокуратура устроила проверку после смертельного ДТП с военкомом в Башкирии

Прокуратура устроила проверку после смертельного ДТП с военкомом в Башкирии

26 марта 2024, 18:14
Фото: 1MI
Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии. На трассе Уфа-Инзер-Белорецк погиб военком Ринат Гимазов. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предварительно, вечером 26 марта на 15 км трассы случилось ДТП. В результате водитель автомобиля Toyota и пассажир Renault скончались от полученных травм. Ранее очевидцы писали, что виновником якобы стал водитель последней машины, а пассажир второй — Гимазов — умер на месте от полученных травм.

Фото: Прокуратура Башкирии

На место происшествия выехал прокурор Кармаскалинского района Айдар Исламов. Это необходимо для координации работы правоохранительных органов и спецслужб. Также там проследят за уточнением всех обстоятельств и причин ДТП.

Уточняется, что погибшего военкома неоднократно награждали за его работу. Годом ранее ему удалось обезвредить взрывное устройство.

Читайте также:
Военком из Башкирии попал в смертельную авариюСколько заплатит водитель за сбитое дикое животноеПьяный водитель в Башкирии влетел в столб, пытаясь скрыться от полиции
#Происшествия#Прокуратура#Башкортостан#ДТП#Военкомат#Марина Шорина
Подпишитесь
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Сегодня, 10:36
Почему в Башкирии нет вакцины от кори
Сегодня, 16:07
В Башкирии растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
Сегодня, 15:20
Жителей Башкирии пугают согласившимися на теракт людьми
Сегодня, 13:29
Популярную гостиницу на горнолыжке в Башкирии отдают за 145 млн рублей
Сегодня, 17:01
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"