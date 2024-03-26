Прокуратура устроила проверку после смертельного ДТП с военкомом в Башкирии

Предварительно, вечером 26 марта на 15 км трассы случилось ДТП. В результате водитель автомобиля Toyota и пассажир Renault скончались от полученных травм. Ранее очевидцы писали, что виновником якобы стал водитель последней машины, а пассажир второй — Гимазов — умер на месте от полученных травм.