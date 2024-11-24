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Улицы

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Ноябрь
Новые названия улиц присвоят в Уфе
24 ноября, 04:00
Октябрь
Где эта улица, где этот дом: тест по Уфе времён СССР
30 октября, 18:50
Праздник в Башкирии создадут за 72 часа
23 октября, 05:21
Уфимские школьники внезапно уйдут на дистант
16 октября, 14:46
Сентябрь
Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин
28 сентября, 13:11
В Уфе появится новая достопримечательность
16 сентября, 05:21
Август
Как поедет транспорт на День города в Уфе
23 августа, 17:25
Уфе нужна помощь
22 августа, 13:45
Июль
Какие дороги отремонтируют в Башкирии в 2024 году
15 июля, 12:29
После взрыва газа в Стерлитамаке его отключат у 1500 человек
Временное ограничение объясняется ремонтными работами, сообщает администрация Стерлитамака.
10 июля, 07:02
Как уфимцы отреагировали на призыв эвакуироваться с дач
Mkset решил выяснить, прислушались ли дачники к рекомендациям спасателей, оповестивших ранее о переливе дороги в Кировском районе города.
4 июля, 17:15
Июнь
В Уфе предложили переименовать улицу Цюрупы
С очередным обращением об увековечивании памяти первого руководителя Башкирии Муртазы Рахимова обратилась жительница Уфы к мэру Ратмиру Мавлиеву.
26 июня, 14:50
Схема движения автотранспорта в Уфе изменится с 13 июня
11 июня, 16:09
Дождь, град, потоп: стихия обрушилась на Башкирию
5 июня, 11:41
Май
На дороги Уфы массово выедут велосипедисты
31 мая, 15:59
Уфимский Инорс ждут масштабные изменения
13 мая, 04:49
Уфа вновь застряла в девятибалльных пробках
8 мая, 13:03
Для эстафеты Победы в Уфе перекроют дороги
Администрация Уфы просит горожан и гостей столицы региона заранее планировать маршруты движения.
3 мая, 12:06

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