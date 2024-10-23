Праздник в Башкирии создадут за 72 часа

В соответствии с документом, утвержден состав организационного комитета. Им предписано разработать план подготовки и проведения мероприятий до 25 октября, то есть всего за три дня, или 72 часа. Всего за три дня после подписания указа необходимо будет презентовать план мероприятий. Предполагается не только оформление улиц и общественных мест государственной символикой, но и проведение культурных и спортивных событий.