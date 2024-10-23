Праздник в Башкирии создадут за 72 часа

Posted 23 октября, 05:21
Published 23 октября, 05:21
Modified 23 октября, 08:13
Updated 23 октября, 08:13
В связи с приближающимся Днем народного единства, который будет отмечаться 4 ноября 2024 года, власти Республики Башкортостан активно готовятся к проведению праздника. Указ Радия Хабирова от 22 октября фиксирует ряд мер, направленных на организацию мероприятий и создание праздничной атмосферы.
В соответствии с документом, утвержден состав организационного комитета. Им предписано разработать план подготовки и проведения мероприятий до 25 октября, то есть всего за три дня, или 72 часа. Всего за три дня после подписания указа необходимо будет презентовать план мероприятий. Предполагается не только оформление улиц и общественных мест государственной символикой, но и проведение культурных и спортивных событий.
Муниципальные администрации также получили рекомендации по организации праздника: от оформления улиц до проведения ярмарок и фольклорных праздников с участием национально-культурных объединений. К финансированию подготовки праздника подключится правительство Республики Башкортостан, которое должно определить источники финансирования расходов в соответствии с установленными нормами.
Как ранее сообщал Mkset, в ноябре жителей региона ждет неприятный сюрприз в виде дополнительно рабочего дня.