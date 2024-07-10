mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

После взрыва газа в Стерлитамаке его отключат у 1500 человек

После взрыва газа в Стерлитамаке его отключат у 1500 человек

10 июля 2024, 07:02
Фото: МЧС Башкирии
Временное ограничение объясняется ремонтными работами, сообщает администрация Стерлитамака.

Подача газа 1 346 абонентам в Стерлитамаке будет прекращена в период с 23 по 26 июля 2024 года. Ограничение в подачи ресурса в дома и квартиры жителей Стерлитамака в мэрии объясняют необходимостью проведения ремонтных работ на газораспределительных сетях.

В зону отключения попадают горожане, живущие на улицах Карла Либхнехта, Заречной, Селеукской, Ученической, Горняков, Розы Люксембург, Уральской и Российской, в переулке Российский и СНТ Горняк. Всех абонентом просят утром 23 июля, до 08:30, перекрыть газ самостоятельно и до 27 июля не пользоваться ресурсом.

Напомним, около 11:00 2 июля 2024 года во многоэтажном доме на Мира, 150 в Стерлитамаке во время ремонта произошел взрыв газа. В результате ЧП погибла пожилая женщина, еще шестеро человек, в том числе — сотрудники газовой службы, пострадали. Возбуждено уголовное дело за небезопасное оказание услуг. Специальная комиссия оценит целостность подъезда после взрыва газа и определит судьбу строения на основе данных о состоянии несущих конструкций.

Читайте также:
Более 13 тысяч детей получили травмы на каникулах в БашкирииВзрыв газа в Стерлитамаке заинтересовал БастрыкинаВзрыв газа в Стерлитамаке: фото и видео
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Уголовное дело#Авария#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#ЧП#Спасатели#Взрыв#Салават#Нефтекамск#Туймазы#Администрация#Погибла женщина#Ремонтные работы#Газ#Улицы#Пострадавшие#Гибель#Жители#Ограничение#Взрыв газа в Стерлитамаке#Газовый взрыв#Подача газа#Перекрыть газ#Специальная комиссия#Строение
Подпишитесь
Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу
Сегодня, 05:22
В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия
Сегодня, 06:25
Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях
Сегодня, 06:32
Певица-иноагент из Уфы заплатит ₽200 000 за долги по ЖКХ
Сегодня, 05:38
Климат Уфы станет краснодарским
Сегодня, 04:31
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Вчера, 09:13