После взрыва газа в Стерлитамаке его отключат у 1500 человек

В зону отключения попадают горожане, живущие на улицах Карла Либхнехта, Заречной, Селеукской, Ученической, Горняков, Розы Люксембург, Уральской и Российской, в переулке Российский и СНТ Горняк. Всех абонентом просят утром 23 июля, до 08:30, перекрыть газ самостоятельно и до 27 июля не пользоваться ресурсом.



Напомним, около 11:00 2 июля 2024 года во многоэтажном доме на Мира, 150 в Стерлитамаке во время ремонта произошел взрыв газа. В результате ЧП погибла пожилая женщина, еще шестеро человек, в том числе — сотрудники газовой службы, пострадали. Возбуждено уголовное дело за небезопасное оказание услуг. Специальная комиссия оценит целостность подъезда после взрыва газа и определит судьбу строения на основе данных о состоянии несущих конструкций.