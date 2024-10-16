Уфимские школьники внезапно уйдут на дистант

Posted 16 октября, 14:46
Published 16 октября, 14:46
Modified 16 октября, 20:21
Updated 16 октября, 20:21
Как пояснили в мэрии города, изменения вводятся лишь на несколько дней — 17–19 октября. Власти Уфы указали на то, что в эти даты школы столицы Башкирии смогут «самостоятельно определить формат обучения». Таким образом, очные занятия, судя по всему, в большинстве школ будут отменены.
Напомним, с 17 по 19 октября Уфа принимает форум «Россия — спортивная держава». Как сообщал Mkset, в ходе него планируется визит в город президента Владимира Путина. По этому же поводу в Уфе также перекроют множество улиц.