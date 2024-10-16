Уфимские школьники внезапно уйдут на дистант

Как пояснили в мэрии города, изменения вводятся лишь на несколько дней — 17–19 октября. Власти Уфы указали на то, что в эти даты школы столицы Башкирии смогут «самостоятельно определить формат обучения». Таким образом, очные занятия, судя по всему, в большинстве школ будут отменены.