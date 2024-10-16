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Posted 16 октября, 14:46

Published 16 октября, 14:46

Modified 16 октября, 20:21

Updated 16 октября, 20:21

Уфимские школьники внезапно уйдут на дистант

Уфимские школьники внезапно уйдут на дистант

16 октября 2024, 14:46
Фото: 1MI
Среднеобразовательные учреждения башкирской столицы временно переходят на «альтернативный» формат обучения — соответствующие уведомления получили родители школьников.

Как пояснили в мэрии города, изменения вводятся лишь на несколько дней — 17–19 октября. Власти Уфы указали на то, что в эти даты школы столицы Башкирии смогут «самостоятельно определить формат обучения». Таким образом, очные занятия, судя по всему, в большинстве школ будут отменены.

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Напомним, с 17 по 19 октября Уфа принимает форум «Россия — спортивная держава». Как сообщал Mkset, в ходе него планируется визит в город президента Владимира Путина. По этому же поводу в Уфе также перекроют множество улиц.

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