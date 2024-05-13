Уфимский Инорс ждут масштабные изменения

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Так, речь идет в документах идет об ул. Фронтовых бригад на участке от ул. Лесунова (начало трассы) до Ферина (конец трассы). Начало трассы находится на пересечении улиц Лесунова и Фронтовых бригад, а его общая протяженность превышает 400 метров. Общее направление трассы западное.
Далее предполагается строительство ул. Фронтовых бригад на участке от бульвара Тухвата Янаби до ул. Ферина общей протяженностью 439 метров. Общее направление трассы — восточное.
В дальнейшем власти намерены реализовать проект строительства улицы Летчика Кобелева на участке от ул. Лесунова до бульвара Тухвата Янаби. Начало трассы расположено на пересечении ул. Ферина и переулка Железнодорожного, конец — на пересечении ул. Валерия Лесунова. Общая протяженность составляет 476 м. Общее направление — восточное.
Кроме того, улицу Ферина продлят на участке от ул. Фронтовых бригад до поворота. Общая протяженность нового участка — 219 метров. Общее направление трассы северное.
Напомним, ранее уфимцев возмутили спил деревьев в историческом центре города. На прошлой неделе сотрудники коммунальных служб спилили несколько деревьев у проезжей части на участке между ул. Достоевского и Революционной. Деревья, по словам властей, были «перестойными, старыми» — их планируется заменить на липы-крупномеры.
Отметим, что это не первый раз, когда в Уфе в течение минувших нескольких месяцев спиливают зеленые насаждения. К примеру, в апреле этого провели «кронирование деревьев» на ул. Коммунистической. В свою очередь, мэр Ратмир Мавлиев, реагируя на очередное недовольство горожан, раскритиковал чиновников, не объяснивших жителям смысл подобных действий.