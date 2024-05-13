Уфимский Инорс ждут масштабные изменения

Отметим, что это не первый раз, когда в Уфе в течение минувших нескольких месяцев спиливают зеленые насаждения. К примеру, в апреле этого провели «кронирование деревьев» на ул. Коммунистической. В свою очередь, мэр Ратмир Мавлиев, реагируя на очередное недовольство горожан, раскритиковал чиновников, не объяснивших жителям смысл подобных действий.