В Уфе предложили переименовать улицу Цюрупы

Горожанка предложила назвать именем экс-президента региона улицу Цюрупы. По мнению уфимки, носить имя коммунистического деятеля эта часть города не должна, так как Александр Цюрупа был одним из инициаторов продовольственной диктатуры, отчасти повлиявшей на ситуацию с голодом в Башкирии в 1920-е годы.