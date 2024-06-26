В Уфе предложили переименовать улицу Цюрупы

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Горожанка предложила назвать именем экс-президента региона улицу Цюрупы. По мнению уфимки, носить имя коммунистического деятеля эта часть города не должна, так как Александр Цюрупа был одним из инициаторов продовольственной диктатуры, отчасти повлиявшей на ситуацию с голодом в Башкирии в 1920-е годы.
— Как раз [улица] берёт начало у Курултая и проходит через весь центр Уфы. Муртаза Губайдуллович первый президент и знаковая фигура в истории Башкортостана. В Казани всё переименовали, а в Уфе много улиц несут название политических лиц, которые не имеют отношение к Башкортостану, — написала жительница города.
Ранее Mkset сообщал о том, что новая улица в столице Башкирии получит имя оперного певца Фёдора Шаляпина.