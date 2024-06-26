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В Уфе предложили переименовать улицу Цюрупы

В Уфе предложили переименовать улицу Цюрупы

26 июня 2024, 14:50
Фото: Яндекс Карты
С очередным обращением об увековечивании памяти первого руководителя Башкирии Муртазы Рахимова обратилась жительница Уфы к мэру Ратмиру Мавлиеву.

Горожанка предложила назвать именем экс-президента региона улицу Цюрупы. По мнению уфимки, носить имя коммунистического деятеля эта часть города не должна, так как Александр Цюрупа был одним из инициаторов продовольственной диктатуры, отчасти повлиявшей на ситуацию с голодом в Башкирии в 1920-е годы.

В Уфе появится улица Шаляпина
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— Как раз [улица] берёт начало у Курултая и проходит через весь центр Уфы. Муртаза Губайдуллович первый президент и знаковая фигура в истории Башкортостана. В Казани всё переименовали, а в Уфе много улиц несут название политических лиц, которые не имеют отношение к Башкортостану, — написала жительница города.

Ранее Mkset сообщал о том, что новая улица в столице Башкирии получит имя оперного певца Фёдора Шаляпина.

#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Дороги#Чиновники#Новости Башкирии#Транспорт#Муртаза Рахимов#Улицы
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