Какие дороги отремонтируют в Башкирии в 2024 году

Изношенное за годы эксплуатации дорожное полотно обновят и в Уфе. Речь идет об ул. Жукова, Бакалинской, Цюрупы, проспекте Октября. Также была названа дата завершения ремонта ул. Коммунистической, Пушкина и Новомостовой. Работы здесь прекратятся к 28 августа.