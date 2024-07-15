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Какие дороги отремонтируют в Башкирии в 2024 году

Какие дороги отремонтируют в Башкирии в 2024 году

15 июля 2024, 12:29
Фото: 1MI
О темпах ремонта проблемных участков дорог и улиц на оперативном совещании правительства региона рассказала глава минтранса Любовь Минакова.

До конца 2024 года власти республики намерены отремонтировать 28 участков автодорог, 35 участков улиц и пять мостов. Их общая протяженность превышает 200 км. Окончательно завершить работы планируется уже в следующем году.

Ремонтные работы пройдут на проблемных участках в разных муниципалитетах республики: Иглинском, Янаульском, Кугарчинском и др.

Изношенное за годы эксплуатации дорожное полотно обновят и в Уфе. Речь идет об ул. Жукова, Бакалинской, Цюрупы, проспекте Октября. Также была названа дата завершения ремонта ул. Коммунистической, Пушкина и Новомостовой. Работы здесь прекратятся к 28 августа.

Напомним, ранее власти республики рассказали, какие изменения ждут Кировский район Уфы. В частности, Радий Хабиров заявил, что в ближайшие годы улица станет пешеходной.

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