Какие дороги отремонтируют в Башкирии в 2024 году

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
До конца 2024 года власти республики намерены отремонтировать 28 участков автодорог, 35 участков улиц и пять мостов. Их общая протяженность превышает 200 км. Окончательно завершить работы планируется уже в следующем году.
Ремонтные работы пройдут на проблемных участках в разных муниципалитетах республики: Иглинском, Янаульском, Кугарчинском и др.
Изношенное за годы эксплуатации дорожное полотно обновят и в Уфе. Речь идет об ул. Жукова, Бакалинской, Цюрупы, проспекте Октября. Также была названа дата завершения ремонта ул. Коммунистической, Пушкина и Новомостовой. Работы здесь прекратятся к 28 августа.
Напомним, ранее власти республики рассказали, какие изменения ждут Кировский район Уфы. В частности, Радий Хабиров заявил, что в ближайшие годы улица станет пешеходной.