Схема движения автотранспорта в Уфе изменится с 13 июня

В центре Уфы более чем на две недели будет ограничен проезд на перекрестке Цюрупы — Октябрьской революции. Ограничение будет действовать в период с 13 по 30 июня. Это коснется пересечения ул. Цюрупы с Октябрьской революции в сторону Заки Валиди.