mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Схема движения автотранспорта в Уфе изменится с 13 июня

Схема движения автотранспорта в Уфе изменится с 13 июня

11 июня 2024, 16:09
Фото: 1MI
Об изменениях информирует пресс-служба администрации города.

В центре Уфы более чем на две недели будет ограничен проезд на перекрестке Цюрупы — Октябрьской революции. Ограничение будет действовать в период с 13 по 30 июня. Это коснется пересечения ул. Цюрупы с Октябрьской революции в сторону Заки Валиди.

Отмечается, что ограничения вводятся в связи с продолжением реконструкции исторической улицы Октябрьской революции. Период действия ограничений был скорректирован, изначально их должны были ввести еще неделей ранее, сообщили в мэрии.

Напомним, реконструкция исторической улицы началась весной прошлого года. Власти заявили, что улицу, известную своими памятниками, сделают полупешеходной.

Первая пешеходная улица Уфы: показываем как идет реконструкция Октябрьской революции
Узнать подробнее

На этой неделе мусульмане отметят Курбайн-байрам. В связи с проведением праздничных богослужений в храмах в Уфе временно перекроют движение по нескольким улицам. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

Читайте также:
Мужчина вез труп бывшей жены по БашкирииСтала известна предварительная причина гибели строителей в УфеВ Уфе из-за «бомбы» эвакуировали целое общежитие
#Общество#Башкирия#Уфа#Реконструкция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Улицы#Пресс-служба#Движение#Ограничение#Администрация города#Курбайн-байрам
Подпишитесь
Стала известна предварительная причина гибели строителей в Уфе
Сегодня, 14:16
В Уфе начались проблемы из-за «украинского» бордюра
Сегодня, 10:18
«Вопрос даже не стоит»: перерасчёта пострадавшим от порыва трубы в Башкирии не будет
Сегодня, 09:53
Власти Уфы нашли лекарство от пробок
Сегодня, 09:31
Моргенштерн* возвращается в Уфу и ставит условия
Сегодня, 09:22
Секреты и лайфхаки игры Hamster Kombat (16+)
Вчера, 15:30
"