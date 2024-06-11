Схема движения автотранспорта в Уфе изменится с 13 июня

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В центре Уфы более чем на две недели будет ограничен проезд на перекрестке Цюрупы — Октябрьской революции. Ограничение будет действовать в период с 13 по 30 июня. Это коснется пересечения ул. Цюрупы с Октябрьской революции в сторону Заки Валиди.
Отмечается, что ограничения вводятся в связи с продолжением реконструкции исторической улицы Октябрьской революции. Период действия ограничений был скорректирован, изначально их должны были ввести еще неделей ранее, сообщили в мэрии.
Напомним, реконструкция исторической улицы началась весной прошлого года. Власти заявили, что улицу, известную своими памятниками, сделают полупешеходной.
На этой неделе мусульмане отметят Курбайн-байрам. В связи с проведением праздничных богослужений в храмах в Уфе временно перекроют движение по нескольким улицам. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.