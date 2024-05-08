Уфа вновь застряла в девятибалльных пробках

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В Уфе вечером 8 мая вновь напряженная ситуация на дорогах. Движение затруднено по многим городским улицам — Яндекс оценивает загруженность дорог в 9 баллов из 10 возможных.
Наиболее напряженная ситуация складывается на улицах Город Галле, 50 лет СССР, Бабушкина, Комсомольской, Шаифева и других. В историческом центре города «стоят» улицы Коммунистическая, Кирова, Цюрупы и Заки Валиди.
Также затруднен въезд в Сипайлово со стороны улицы Сипайловской. На севере города напряженная обстановка на пересечении улиц Трамвайной, Седова и Уфимского шоссе.
Отметим, что с аналогичными трудностями уфимцы столкнулись и днем ранее. Так, перекрытие части проспекта Октября в связи с проведением репетиции предстоящего парада стало причиной 9-балльных пробок.