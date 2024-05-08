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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Уфа вновь застряла в девятибалльных пробках

Уфа вновь застряла в девятибалльных пробках

8 мая 2024, 13:03
Фото: 1MI
Движение парализовано в нескольких районах города, следует из данных на интерактивной карте Яндекса.

В Уфе вечером 8 мая вновь напряженная ситуация на дорогах. Движение затруднено по многим городским улицам — Яндекс оценивает загруженность дорог в 9 баллов из 10 возможных.

Наиболее напряженная ситуация складывается на улицах Город Галле, 50 лет СССР, Бабушкина, Комсомольской, Шаифева и других. В историческом центре города «стоят» улицы Коммунистическая, Кирова, Цюрупы и Заки Валиди.

Также затруднен въезд в Сипайлово со стороны улицы Сипайловской. На севере города напряженная обстановка на пересечении улиц Трамвайной, Седова и Уфимского шоссе.

Отметим, что с аналогичными трудностями уфимцы столкнулись и днем ранее. Так, перекрытие части проспекта Октября в связи с проведением репетиции предстоящего парада стало причиной 9-балльных пробок.

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