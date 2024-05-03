Для эстафеты Победы в Уфе перекроют дороги

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Во время проведения эстафеты Победы в Уфе 7 мая будет введено частичное перекрытие движения транспорта с 9:00 до 14:30 по улицам:
Комарова (от ул. М. Пинского до ул. Конституции)
М. Пинского (от ул. Комарова до ул. Кольцевой)
Кольцевой (нечетная сторона от ул. М. Пинского до ул. Первомайской)
Первомайской (от ул. Кольцевой до ул. Комарова)
проезда вдоль парка Победы (от ул. Западной до ул. Комарова)
Схема движения общественного транспорта, в том числе городских троллейбусных маршрутов № 4, 15, 22, в этот период также будет изменена:
— троллейбус №4: по ул. Пекинской, Вологодской, Кольцевой, Машиностроителей, Первомайской, Ульяновых, Кольцевой
— троллейбус №15 в прямом направлении: по б-ру Тухвата Янаби, ул. Ферина, Сельской Богородской, Вологодской, Орджоникидзе, Машиностроителей, Кольцевой; в обратном направлении: по ул. Кольцевой, Ульяновых, Первомайской, Машиностроителей, Орджоникидзе, Вологодской, Сельской Богородской, б-ру Тухвата Янаби, б-ру Баландина, ул. Мушникова
— троллейбус №22: от ост. «Ледовый дворец „Уфа-Арена“ до ост. „Бульвар Славы“
Администрация Уфы просит горожан и гостей столицы региона заранее планировать маршруты движения.
Напомним, 7 мая в парке Победы состоится 75-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Торжественная церемония открытия соревнований состоится в 11:00. После ее завершения почетные гости — ветераны войны, труда, спорта — по традиции возложат цветы к Вечному огню. В 12:00 в борьбу за место на пьедестале вступят первые участники. В 12:40 стартует «Забег Мира» среди ветеранов спорта и легкоатлетов-любителей.