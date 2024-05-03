Для эстафеты Победы в Уфе перекроют дороги

Напомним, 7 мая в парке Победы состоится 75-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Торжественная церемония открытия соревнований состоится в 11:00. После ее завершения почетные гости — ветераны войны, труда, спорта — по традиции возложат цветы к Вечному огню. В 12:00 в борьбу за место на пьедестале вступят первые участники. В 12:40 стартует «Забег Мира» среди ветеранов спорта и легкоатлетов-любителей.