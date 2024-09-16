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Posted 16 сентября, 05:21

Published 16 сентября, 05:21

Modified 16 сентября, 07:20

Updated 16 сентября, 07:20

В Уфе появится новая достопримечательность

В Уфе появится новая достопримечательность

16 сентября 2024, 05:21
Фото: Единый портал культуры народов
Сюжет
Башкирия
Глава Башкирии подписал указ, который увековечит память народного поэта Республики Башкортостан Рашита Шакурова.

Согласно указу от 12 сентября 2024 года, Правительство Республики Башкортостан начнет работу по присвоению имени Рашита Закировича одному из образовательных учреждений в Стерлитамакском районе. Однако это лишь начало: Уфа тоже получит свои знаковые изменения. В столице Республики планируется присвоить имя поэта одной из улиц, а также установить мемориальную доску с барельефом на доме, где он жил — на улице Достоевского.

Рашит Шакуров — выдающаяся фигура в мире башкирской культуры. Он оставил богатое наследие: около 30 книг, включая девять поэтических сборников, и множество статей о топонимике, диалектологии и истории башкирской литературы.

К сожалению, поэт скончался, это произошло 23 июня 2024 года, на 88-м году жизни после продолжительной болезни.

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