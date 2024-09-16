В Уфе появится новая достопримечательность

Согласно указу от 12 сентября 2024 года, Правительство Республики Башкортостан начнет работу по присвоению имени Рашита Закировича одному из образовательных учреждений в Стерлитамакском районе. Однако это лишь начало: Уфа тоже получит свои знаковые изменения. В столице Республики планируется присвоить имя поэта одной из улиц, а также установить мемориальную доску с барельефом на доме, где он жил — на улице Достоевского.