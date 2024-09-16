В Уфе появится новая достопримечательность

Posted 16 сентября, 05:21
Published 16 сентября, 05:21
Modified 16 сентября, 07:20
Updated 16 сентября, 07:20
Согласно указу от 12 сентября 2024 года, Правительство Республики Башкортостан начнет работу по присвоению имени Рашита Закировича одному из образовательных учреждений в Стерлитамакском районе. Однако это лишь начало: Уфа тоже получит свои знаковые изменения. В столице Республики планируется присвоить имя поэта одной из улиц, а также установить мемориальную доску с барельефом на доме, где он жил — на улице Достоевского.
Рашит Шакуров — выдающаяся фигура в мире башкирской культуры. Он оставил богатое наследие: около 30 книг, включая девять поэтических сборников, и множество статей о топонимике, диалектологии и истории башкирской литературы.
К сожалению, поэт скончался, это произошло 23 июня 2024 года, на 88-м году жизни после продолжительной болезни.