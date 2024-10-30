Где эта улица, где этот дом: тест по Уфе времён СССР

Определить часть Уфы по фотографии, а тем более старинной, задача не из лёгких. Читатели Mkset, впрочем, не раз доказывали свою эрудированность — предлагаем и в этот раз попробовать себя, а заодно полюбоваться на архивные кадры пейзажей башкирской столицы.

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