Где эта улица, где этот дом: тест по Уфе времён СССР
30 октября 2024, 18:50
Фото: Город Уфа / Telegram.
Определить часть Уфы по фотографии, а тем более старинной, задача не из лёгких. Читатели Mkset, впрочем, не раз доказывали свою эрудированность — предлагаем и в этот раз попробовать себя, а заодно полюбоваться на архивные кадры пейзажей башкирской столицы.
Тест по улицам советской Уфы
Тест
Сможете ли вы угадать район родного города по снимку?
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