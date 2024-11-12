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Тюрьма

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Ноябрь
Башкирский экстремист унижал пенсионеров в Сети
12 ноября, 09:13
Октябрь
Заключенный из Башкирии пропал на СВО
31 октября, 07:00
Экс-ФСИНовец из Башкирии таскал мобильники заключённым
30 октября, 15:11
«Хотели уйти на СВО»: побег заключённых в Липецке — хронология событий
26 октября, 09:21
Уфимский расчленитель выходит на свободу
17 октября, 19:30
Купить права в Башкирии — ₽150 000
15 октября, 07:49
Сентябрь
Пиво, петухи и люкс для влюбленных: рейтинг тюрем Уфы и Башкирии
28 сентября, 09:38
Уфимскому рэперу Моргенштерну* грозит тюрьма
8 сентября, 04:41
Маргинал с долгом ₽2 млн исправился после 10 суток за решеткой
6 сентября, 11:19
Август
Зэки стали экстремистами в башкирской тюрьме
28 августа, 08:25
Заведующая детсада девять лет воровала деньги «на шторы» в Башкирии
26 августа, 17:54
Тюрьма стала гордостью Башкирии
В сердце Белебея, на пересечении историй и надежд, стоит тюремный замок — символ прошлого, который скоро обретет новую жизнь, сообщает институт развития городов Башкирии.
9 августа, 06:26
Июль
Уфимскую оппозиционерку обменяют с Западом
Множество российских оппозиционеров исчезли из тюрем, утверждает агентство Reuters.
31 июля, 06:44
Июнь
Оперативник обманом выманил ₽15 млн у пенсионерки из Уфы: известны новые подробности
7 июня, 14:11
Май
В Башкирии пенсионерка обогрела зэка вещами мужа
30 мая, 08:34
В Уфе экс-директор фирмы пошел под суд за уклонение от налогов на ₽55 млн
21 мая, 07:36
Апрель
Заключенный из Башкирии организовал в СИЗО ячейку АУЕ*
Жителя Башкирии будут судить за организацию ячейки экстремистской организации. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.
2 апреля, 06:34

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