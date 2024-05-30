В Башкирии пенсионерка обогрела зэка вещами мужа

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В Салаватском районе республики любовная история мужчины, который сидел несколько раз, с пожилой женщиной закончилась тем, что она его пожалела и обогрела с помощью вещей бывшего супруга.
49- летний зэк, который провел в тюрьме за изнасилования большую часть жизни, после того как вышел на волю, решил, что в его любви очень нуждаются пожилые и одинокие женщины. Тем более, если они были с ним знакомы. Ночью мужчина пришел к одной из таких, постучался в дом, она его не пустила, тогда находясь на пороге жилища, мужчина стал в красках описывать, чтобы он с ней сделал, будь у него доступ к телу, а после того как, совсем стемнело и стало холодно, он стал просить погреться.
Тогда сердце женщины сжалилось над бедолагой-сидельцем, и она отдала ему теплые вещи супруга, который недавно скончался, а спустя пару дней, «любовничек» одарил ее сюрпризом и разбил окно в доме, где проживала местная жительница. С тех пор она ночует у подруги, боится. В полиции проводят проверку.