Зэки стали экстремистами в башкирской тюрьме

Попавший в салаватскую колонию мужчина решил установить в ней свои правила. Опираясь на идеологию запрещенной в России криминальной экстремисткой субкультуры «АУЕ»*, уголовник сколотил в тюрьме ячейку главарей и обложил остальных сидельцев данью. Теперь «вдохновителю» и двум его «шестеркам» грозит судимость за вымогательство, организацию и финансирование экстремизма.



Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, ячейка существовала в колонии три года — с 2020 по 2023 годы. Раскрыли ее оперативники СК, ФСБ и ФСИН Башкирии. Теперь всем им предстоит установить обстоятельства работы криминальной экстремисткой ячейки в тюрьме, а также они намерены разобраться в том, как такое вообще могло произойти.



* — запрещено в России