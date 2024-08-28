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Зэки стали экстремистами в башкирской тюрьме

Зэки стали экстремистами в башкирской тюрьме

28 августа 2024, 08:25
Фото: 1MI
Пока мужчины отбывали наказания за прошлые преступления, они решили не терять время и заработали себе новые статьи судимости, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

Попавший в салаватскую колонию мужчина решил установить в ней свои правила. Опираясь на идеологию запрещенной в России криминальной экстремисткой субкультуры «АУЕ»*, уголовник сколотил в тюрьме ячейку главарей и обложил остальных сидельцев данью. Теперь «вдохновителю» и двум его «шестеркам» грозит судимость за вымогательство, организацию и финансирование экстремизма.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, ячейка существовала в колонии три года — с 2020 по 2023 годы. Раскрыли ее оперативники СК, ФСБ и ФСИН Башкирии. Теперь всем им предстоит установить обстоятельства работы криминальной экстремисткой ячейки в тюрьме, а также они намерены разобраться в том, как такое вообще могло произойти.

* — запрещено в России

Фото: Следком Башкирии
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