Башкирский экстремист унижал пенсионеров в Сети

Вся история, легшая в основу уголовного дела, началась более года назад. Как установил суд, 31 октября 2023 года 43-летний обвиняемый из Ишимбая в беседе с участниками Telegram-канала высказал резко негативное отношение к правоохранительным органам, педагогам и пенсионерам. Он оскорбил их и указал, что они прямо влияют на политические решения в стране. В своих критических высказываниях он открыто призывал к нарушению прав, свобод и законных интересов этих людей. Что уголовным правом квалифицируется как экстремизм. Чему именно была посвящена онлайн-беседа — не уточняется.