Башкирский экстремист унижал пенсионеров в Сети

Posted 12 ноября, 09:13
Published 12 ноября, 09:13
Modified 12 ноября, 09:17
Updated 12 ноября, 09:17
Вся история, легшая в основу уголовного дела, началась более года назад. Как установил суд, 31 октября 2023 года 43-летний обвиняемый из Ишимбая в беседе с участниками Telegram-канала высказал резко негативное отношение к правоохранительным органам, педагогам и пенсионерам. Он оскорбил их и указал, что они прямо влияют на политические решения в стране. В своих критических высказываниях он открыто призывал к нарушению прав, свобод и законных интересов этих людей. Что уголовным правом квалифицируется как экстремизм. Чему именно была посвящена онлайн-беседа — не уточняется.
Суд вынес обвинительный вердикт. Жителя Ишимбая признали виновным в призывах к экстремизму, осудили по части 2 статьи 280 УК РФ и назначили наказание. Несдержанному мужчине предстоит провести 2 года и 4 месяца в колонии-поселении. Кроме того, ему на два года запретили администрировать контент в Сети.
— Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу, — отметили в пресс-службе судов Башкортостана. — Он может быть обжалован сторонами процесса в установленных законом порядке и сроки.
Напомним, ранее в Башкирии приговор выслушал обвиняемый в педофилии мужчина. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление. За три года разврата с дочкой сожительницы он отправился в колонию на 18 лет. Кроме того, ему предстоит наблюдение у психиатра.