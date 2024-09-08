Уфимскому рэперу Моргенштерну* грозит тюрьма

Отметим, что сейчас Telegram-канал исполнителя пуст. С чем связано внезапное удаление всех публикаций и «аватарок» в блоге рэпера — неясно, но не исключено, что Моргенштерн* пребывает в нестабильном эмоциональном состоянии. Об этом можно судить из недавней публичной исповеди рэпера.