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Уфимскому рэперу Моргенштерну* грозит тюрьма

Уфимскому рэперу Моргенштерну* грозит тюрьма

8 сентября 2024, 04:41
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
На артиста Алишера Моргенштерна* завели уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Как утверждает федеральное издание, рэп-исполнителю инкриминировали часть 2-ую статьи об уклонении от обязанностей иноагента (330.1 Уголовного кодекса Российской федерации).

Судя по всему, поводов для возбуждения дела стал Telegram-канал и другие личные ресурсы рэпера — там он совершал публикации без маркировки иноагента. Отметим, максимальное наказание по упомянутой статье УК РФ составляет два года лишения свободы.

Исповедь Моргенштерна*: «Я отвратительный человек»
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Отметим, что сейчас Telegram-канал исполнителя пуст. С чем связано внезапное удаление всех публикаций и «аватарок» в блоге рэпера — неясно, но не исключено, что Моргенштерн* пребывает в нестабильном эмоциональном состоянии. Об этом можно судить из недавней публичной исповеди рэпера.

В соцсетях также публикуют скриншот, на котором после удаление всех постов уроженец Уфы опубликовал короткий пост: «я передумал». На момент выхода материала этой публикации в Telegram-канале нет.

* — объявлен в России иноагентом.

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