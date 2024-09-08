Уфимскому рэперу Моргенштерну* грозит тюрьма

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Как утверждает федеральное издание, рэп-исполнителю инкриминировали часть 2-ую статьи об уклонении от обязанностей иноагента (330.1 Уголовного кодекса Российской федерации).
Судя по всему, поводов для возбуждения дела стал Telegram-канал и другие личные ресурсы рэпера — там он совершал публикации без маркировки иноагента. Отметим, максимальное наказание по упомянутой статье УК РФ составляет два года лишения свободы.
Отметим, что сейчас Telegram-канал исполнителя пуст. С чем связано внезапное удаление всех публикаций и «аватарок» в блоге рэпера — неясно, но не исключено, что Моргенштерн* пребывает в нестабильном эмоциональном состоянии. Об этом можно судить из недавней публичной исповеди рэпера.
В соцсетях также публикуют скриншот, на котором после удаление всех постов уроженец Уфы опубликовал короткий пост: «я передумал». На момент выхода материала этой публикации в Telegram-канале нет.
* — объявлен в России иноагентом.