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Заключенный из Башкирии организовал в СИЗО ячейку АУЕ*

Заключенный из Башкирии организовал в СИЗО ячейку АУЕ*

2 апреля 2024, 06:34
Фото: PxHere
Жителя Башкирии будут судить за организацию ячейки экстремистской организации. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемый, находившийся под арестом в СИЗО за избиение человека, создал ячейку экстремистского движения «АУЕ». Мужчина изготавливал предметы с изображением символики, а также вовлекал в криминальную идеологию других арестованных.

В колонии Башкирии преступники создали ячейку АУЕ*
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«Следуя идеологии экстремисткой организации, с целью ослабления режима соблюдения правил внутреннего распорядка со стороны администрации исправительного учреждения, организовал акт неповиновения в виде объявления массовой голодовки», — сообщили в Следкоме.

Уголовное дело отправили в суд.

* — организация признана в РФ экстремистской и запрещена

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#Башкирия#Уфа#Уголовное дело#Суд#СИЗО#Экстремизм#Тюрьма#Заключенные
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