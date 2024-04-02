Заключенный из Башкирии организовал в СИЗО ячейку АУЕ*

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемый, находившийся под арестом в СИЗО за избиение человека, создал ячейку экстремистского движения «АУЕ». Мужчина изготавливал предметы с изображением символики, а также вовлекал в криминальную идеологию других арестованных.
«Следуя идеологии экстремисткой организации, с целью ослабления режима соблюдения правил внутреннего распорядка со стороны администрации исправительного учреждения, организовал акт неповиновения в виде объявления массовой голодовки», — сообщили в Следкоме.
Уголовное дело отправили в суд.
* — организация признана в РФ экстремистской и запрещена