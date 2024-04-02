Заключенный из Башкирии организовал в СИЗО ячейку АУЕ*

По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемый, находившийся под арестом в СИЗО за избиение человека, создал ячейку экстремистского движения «АУЕ». Мужчина изготавливал предметы с изображением символики, а также вовлекал в криминальную идеологию других арестованных.