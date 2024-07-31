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Уфимскую оппозиционерку обменяют с Западом

Уфимскую оппозиционерку обменяют с Западом

31 июля 2024, 06:44
Множество российских оппозиционеров исчезли из тюрем, утверждает агентство Reuters.

Как пишет англоязычное издание, правозащитники уверены: практически одновременные перемещения ряда лиц, известных своей оппозиционной деятельность, — признак скорого их обмена с Западом, слухи о котором начали ходить ещё в 2023 году.

Родственники диссидентов подтверждают, что заключённые исчезли из прежних мест отбывания наказаний. Ссылаясь на руководство тюрем Reuters также пишет, что и представители самих исправительных учреждений говорят об этапировании осуждённых, не уточняя деталей.

Помимо ряда известных оппозиционеров, в списке фигурирует Лилия Чанышева* — экс-руководитель уфимского «Штаба Навального»**, которая в мае 2024 года попросила Владимира Путина о помиловании.

— Мы надеемся, что это хороший знак Возможно, их вывели из тюрем, чтобы собрать в одном месте и подготовить к обмену, — цитирует Reuters юриста Ивана Павлова*** (перевод Mkset).

Ряд политологов также высказывают предположения, что прошение о помиловании Чанышевой* может быть связано именно с готовящимся обменом.

Экс-координатор штаба Навального в Уфе подала прошение о помиловании
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* — внесена в реестр террористов и экстремистов
** — запрещённая в РФ организация
*** — внесён в список «иноагентов»

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