Пиво, петухи и люкс для влюбленных: рейтинг тюрем Уфы и Башкирии

Posted 28 сентября, 09:38
Published 28 сентября, 09:38
Modified 28 сентября, 10:14
Updated 28 сентября, 10:14
Год от года в колониях и тюрьмах Уфы и Башкирии прибавляется постояльцев. По данным объединенной пресс-службы судов Республики Башкортостан, в 2023 году в региональных храмах Фемиды было рассмотрено более 13 000 уголовных дел, из которых подавляющее большинство окончено с вынесением приговора — 87%. Сколько точно человек были приговорены реальному сроку заключения — сказать сложно, так как подобная статистика не ведется, да и вердикты позже могут быть оспорены и изменены на условные наказания. Так или иначе, около 5 000 подсудимых стали сидельцами. Многие из них будут мотать срок в родном регионе.
На самом деле, не любое место заключения — тюрьма. Так, существуют исправительные колонии, следственные изоляторы и колонии-поселения. Вместе с ними, конечно, и тюрьмы. По данным Управления Федеральной службы исполнения наказаний Башкирии, в регионе насчитывается подведомственных учреждений. Это
— четыре СИЗО
— восемь исправительных колоний
— ровно ноль тюрем
Как известно, на всё в нашем мире сейчас можно найти отзывы. Что говорить о курортах и ресторанах, если есть отзывы на лесопосадки и даже полёты в космос. Последние, правда, чаще всего иноязычные. Мы обратимся к отечественным системам сбора отзывов и постараемся создать собственный рейтинг тюрем Башкирии. Первый за историю региона!
Итак, что же мы возьмем за маркеры качественных оценок? Так как места не столь отдаленные — это, в некотором роде, место пребывания, то прибегнем к знакомой всем системе оценки отелей. Среди них:
— локация
— инфраструктура локации
— питание
— доброжелательность персонала
— анимация
— строгость содержания
— номера 18+
Это учреждение находится в Салавате. Колония обосновалась, можно сказать, на выселках. Вокруг не самый живой пейзаж — кирпичный завод, промплощадки и сразу три кладбища. В такой обстановке как сразу думается о вечном и том, что пора бы плотно заняться искуплением своих грехов.
С анимацией в колонии неплохо. Осужденные специализируются на деревообработке. Основная продукция деревянная тара — паллеты и поддоны. Также в колонии выполняют разовые заказы населению — делают мебель и сувенирную продукцию. В колонии работает мельница, есть пасека, там разводят кроликов, кур, петухов, уток, гусей.
Осужденные, не имеющие основного образования, получают знания в вечерней школе. Существуют также профессиональные училища. На территории учреждения располагаются клуб, студия кабельного телевидения «Бриз», библиотека и спортивные площадки.
Для верующих, находящихся в колонии, предусмотрены православная и мусульманская молельные комнаты.
Приятная новость: этим летом обновлен «номерной фонд». Весь август в колонии ремонтировали комнату длительных свиданий. Кстати, супружниц заключенных туда пускают только при наличии справки об отсутствии венерических заболеваний, а также чесотки и вшей.
Каталажка из Шашки — популярный персонаж в медиапространстве. В Сети можно встретить множество отзывов. Да, и с первого взгляда — не тюрьма, а чисто санаторий. Учреждение сравнительно новое: было построено в послевоенный период на излучине реки Уфы за садовыми товариществами. С годами городская инфраструктура подобралась к колонии: теперь она стоит внутри плотной сети домов и дорог. В Уфе колонию называют «Три пингвина».
Что огромная редкость — условия в колонии высоко оценивают и ее сотрудники. Утверждают, что начальство — чисто зайки, а работа — мёд. Мнение персонала подкрепляют и отзывы со стороны «постояльцев».
— Приехали с дочерью на короткое свидание в неположенный день, спасибо сотрудникам ИК — пошли на встречу и пустили на свидание, — обращается с благодарностью Елена Двуреченская.
Мнения же самих сидельцев строго полярные — от жести до рая.
— Хорошее учреждение, сам там побывал, — пишет Влад.
— Сидеть там невесело, — делится своим опытом Ирек.
Кстати, контингент в «отеле» специфический. Колония является учреждением строгого режима. Так что в соседи к «новоселам» будут попадаться наркоторговцы, убийцы и прочие рецидивисты. Ходят слухи о не самом теплом приеме «новоселов».
Интересный факт. В марте 2012 года произведенная в колонии эксклюзивная мебель из массива дерева вошла в топ-10 наиболее привлекательных товаров, производимых в российских исправительных учреждениях по версии Forbes. Об этом с гордостью сообщает сама администрация колонии.
И мы снова возвращаемся в Салават. Колония расположена среди…ничего. Можно сказать, что вокруг — лишь выжженная земля. Ближайшие соседи — сидельцы из колонии №16. Но ИК №4 в Башкирии считает себя уникальным учреждением. Тут можно пройти все этапы криминальной жизни — от следственного изолятора до реабилитационного центра. Кроме того, в ИК есть участки почти всех видов режимов содержания — особый, строгий и общий. Для полного комплекта не хватает, пожалуй, только участка колонии-поселения. Но, как мы видим, вокруг много пустующих земель. Так что, вопрос с созданием колонии-поселения можно взять в работу.
Если верить отзывам в Сети, ИК-4 в Салавате — просто курорт.
— Массаж каждый день, утренняя разминка в виде дубинки, кормят как в Дубае — баландой. В общем, я доволен, — делится опытом Кирилл Сухонгулов.
— Все там хорошо. Из Москвы всех на Башкирию гонят. Законку ждать предлагали написать там остаться. Норм все. Связи море, еды. Кафешки есть. Все по 500 рублей. «Девятка», плов, медовик. Я там килограмм 10 набрал за полгода. Ну и кайфец — гуляет интернет, — утверждает пользователь с ником «Граф Дракула».
Но, как говорится у туристических агентов, этот отель быстро разбирают. Учреждение рассчитано всего на 963 постояльцев, так что за курортные условия придется побороться.
Интересный факт. До «нулевых» салаватская «четверка» была колонией смертников: здесь сидели приговорённые к пожизненным срокам преступники.
Движемся дальше по этапу — из Салавата прибываем в Мелеуз. У колонии №7 в Мелеузе крайне милые соседи. Это СНТ «Калинка», «Рябинушка» и «Черемушки». А в центре всего этого благообразия — тысяча особо опасных персонажей, руки которых по локоть в крови. Впрочем, и при отбывания наказания им не дают спустить рукава. В колонии производят столько всего и так много, что впору выделять ей строку в перечне валового национального продукта.
Колония имеет мощную производственную базу. Ассортимент выпускаемой продукции очень широкий. Причем, производство многоотраслевое и технологически сложное. С 2009 года выпускаются оперативно-служебные автомобили типа АЗ, предназначенные для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Помимо спецавтомобилей ИК-7 изготавливает самое разнообразное оборудование для предприятий общепита: котлы пищеварочные, кипятильники, водонагреватели, ванны моечные, картофелеочистительные машины. Выпускает разнообразную мебель: стулья — офисные и барные, кресла концертные, табуреты, кушетки. Работает огромный швейный цех. Выпускают здесь и сварочные электроды.
«Постояльцы» учреждения отзываются о колонии в Мелеузе положительно.
— Отличная организация для тех, кто не хочет работать и не нашёл себя на свободе. Культурное и вежливое обращение с осуждёнными. Кормят и одевают — и все бесплатно, — пишет аноним №1
— Вроде, сотрудники в ИК-7 Мелеуза нормальные. Я десять лет отсидел там: они мне как родные стали. Мне понравилось, — поддерживает его аноним №2.
Интересный факт. Сидельцы построили замок-крепость. Но, не себе. Заключенные участвовали в строительстве базы отдыха «Дубрава». Большой проект решили реализовать на рисковом для стройки участке — зыбком береге Нугушского водохранилища. Чтобы «Дубрава» не сползла в водоем, «постояльцы» укрепили берег в стиле средневекового оборонного редута.
Это первая часть рейтинга тюрем Башкирии от Mkset: продолжение следует…
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