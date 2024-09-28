Пиво, петухи и люкс для влюбленных: рейтинг тюрем Уфы и Башкирии

И мы снова возвращаемся в Салават. Колония расположена среди…ничего. Можно сказать, что вокруг — лишь выжженная земля. Ближайшие соседи — сидельцы из колонии №16. Но ИК №4 в Башкирии считает себя уникальным учреждением. Тут можно пройти все этапы криминальной жизни — от следственного изолятора до реабилитационного центра. Кроме того, в ИК есть участки почти всех видов режимов содержания — особый, строгий и общий. Для полного комплекта не хватает, пожалуй, только участка колонии-поселения. Но, как мы видим, вокруг много пустующих земель. Так что, вопрос с созданием колонии-поселения можно взять в работу.



Если верить отзывам в Сети, ИК-4 в Салавате — просто курорт.