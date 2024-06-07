Оперативник обманом выманил ₽15 млн у пенсионерки из Уфы: известны новые подробности

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Известны новые подробности из биографии скандального полицейского Александра Ганеева. Ранее СМИ сообщали, что мужчина, введя в заблуждение жительницу Башкирии, получил от неё порядка 15 млн рублей.
Ганеев отправился к 70-летней женщине — несколько лет тому назад он расследовал дело о смерти её сына. Злоумышленник убедил пенсионерку, что на неё готовиться покушение. Женщина доверилась мужчине в погонах.
С того момента Ганеев начал контролировать каждый её шаг. По его просьбе она не покидала квартиру, никому не звонила. Ганеев же установил в комнатах камеры, а позже и вовсе перевез женщину на конспиративную квартиру.
Тогда же он убедил женщину, что только сама в силах помочь правоохранителям поймать заказчика и исполнителя. Однако для этого от нее потребуется 15 млн рублей. Для этого пенсионерка залезла в кредиты и заложила имущество.
— Все, что я заработала, мой муж заработал, мой сын заработал — все прахом пошло, — говорит пенсионерка, едва сдерживая слезы.
Женщина провела в изоляции три месяца. Квартиру она решилась покинуть после того, как Александр перестал выходить на связь. Как выяснилось, мужчину поместили в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по похожей схеме.
Сейчас женщина переживает, что ей могут выселить из собственного дома, который ты заложила. По словам женщины, сейчас на неё свалилась колоссальная кредитная нагрузка.
— Ганеев сидит в тюрьме, но посадите меня тогда в соседнюю камеру. Я хоть три года буду держать крышу над головой и кормить меня будут, — говорит женщина, тяжело при этом вдыхая.
Как отмечает телеканал, ситуация крайне неоднозначной. До сих пор неизвестно, были ли на время следствия арестованы счета Ганеева.