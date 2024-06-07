mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Оперативник обманом выманил ₽15 млн у пенсионерки из Уфы: известны новые подробности

Оперативник обманом выманил ₽15 млн у пенсионерки из Уфы: известны новые подробности

7 июня 2024, 14:11
Фото: 1MI
С пенсионеркой, которую экс-полицейский в течение нескольких месяцев удерживал на «конспиративной» квартире, встретились журналисты телеканала НТВ.

Известны новые подробности из биографии скандального полицейского Александра Ганеева. Ранее СМИ сообщали, что мужчина, введя в заблуждение жительницу Башкирии, получил от неё порядка 15 млн рублей.

Ганеев отправился к 70-летней женщине — несколько лет тому назад он расследовал дело о смерти её сына. Злоумышленник убедил пенсионерку, что на неё готовиться покушение. Женщина доверилась мужчине в погонах.

В Уфе полицейский убедил пенсионерку передать ему 15 млн рублей
Узнать подробнее

С того момента Ганеев начал контролировать каждый её шаг. По его просьбе она не покидала квартиру, никому не звонила. Ганеев же установил в комнатах камеры, а позже и вовсе перевез женщину на конспиративную квартиру.

Тогда же он убедил женщину, что только сама в силах помочь правоохранителям поймать заказчика и исполнителя. Однако для этого от нее потребуется 15 млн рублей. Для этого пенсионерка залезла в кредиты и заложила имущество.

— Все, что я заработала, мой муж заработал, мой сын заработал — все прахом пошло, — говорит пенсионерка, едва сдерживая слезы.

Женщина провела в изоляции три месяца. Квартиру она решилась покинуть после того, как Александр перестал выходить на связь. Как выяснилось, мужчину поместили в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по похожей схеме.

Пенсионерка из Башкирии провела три месяца в ошейнике
Узнать подробнее

Сейчас женщина переживает, что ей могут выселить из собственного дома, который ты заложила. По словам женщины, сейчас на неё свалилась колоссальная кредитная нагрузка.

— Ганеев сидит в тюрьме, но посадите меня тогда в соседнюю камеру. Я хоть три года буду держать крышу над головой и кормить меня будут, — говорит женщина, тяжело при этом вдыхая.

Как отмечает телеканал, ситуация крайне неоднозначной. До сих пор неизвестно, были ли на время следствия арестованы счета Ганеева.

Читайте также:
Обвиняемого в коррупции проректора выпустили из СИЗО в Уфе«Решала» погорел на взятке в УфеНа место уволенного судьи в Башкирии ищут кандидатов
#Общество#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Кредиты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Скандал#Следствие#Расследование#СИЗО#Пенсионерка#Арест#Камеры#Тюрьма#Правоохранители
Подпишитесь
Кто ответит за смертельный трос под Уфой
Вчера, 13:46
Башкортостан заключил три соглашения на 27 млрд рублей
Сегодня, 04:57
Дешевые квартиры в Башкирии предложат на торгах
Сегодня, 04:53
Уфимец обманул горожан на ₽2 млн
Сегодня, 04:42
Труп в камуфляже нашли в Башкирии
Сегодня, 04:28
Радий Хабиров стал лучшим
Вчера, 19:53
"