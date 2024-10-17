Уфимский расчленитель выходит на свободу

Posted 17 октября, 19:30
Published 17 октября, 19:30
Modified 17 октября, 19:32
Updated 17 октября, 19:32
В последнее время, по данным портала, содержался Масалимов в колонии №3 в Башкортостане.
Напомним, осуждённый получил свой первый срок за убийство ещё в советское время — в 1980 году. В начале «девяностых» Масалимова перевели в колонию-поселение, где он в ходе пьяной ссоры убил ещё одного человека. Было принято решение казнить злоумышленика, однако вышедший вскоре мораторий помешал этому. Суд в итоге приговорил Масалимова к пожизненному заключению.
Два тюремных срока характер рецидивиста, судя по всему, изменить не смогли — в 2016 году убийца вышел по УДО, однако на свободе Масалимов не смог продержаться из нескольких лет. В 2018 году советский «маньяк» заработал себе ещё на один срок — в этот раз, к счастью для потерпевшего и для самого Масалимова, попавший под лезвие его ножа мужчина выжил. Сам конфликт же разгорелся по знакомому до боли сценарию — снова пьяная ссора. После очередного преступного эпизода Масалимов отделался пятью годами тюрьмы. Интересно, что приговор сеийный убийца тогда хотео обжаловать, однако с доводами подсудимого служители Фемиды не согласились и отказали рецидивисту.
Ранее Mkset подробно рассказывал о месте пребывания Масалимова и о том, что говорят о тюрьме сидельцы, «постояльцы» и персонал учреждения.