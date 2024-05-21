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В Уфе экс-директор фирмы пошел под суд за уклонение от налогов на ₽55 млн

В Уфе экс-директор фирмы пошел под суд за уклонение от налогов на ₽55 млн

21 мая 2024, 07:36
Фото: 1MI
Калининский райсуд Уфы вынес приговор бывшему начальнику предприятия. Как сообщает прокуратура Башкирии, руководитель компании обвинен в неуплате налогов на более ₽55 млн.

По данным Mkset, речь идет бывшем гендиректоре ООО «Ак Тай». Бизнесмен около семи лет назад подписал с подставными компаниями фиктивные договоры для уклонения от налогов — в декларациях, по версии следствия, были указаны неверные сведения о расчетах. Обвинительное заключение в отношении управленца было утверждено осенью 2023 года.

Свою вину предприниматель так и не признал. Его имущество ранее было арестовано. В том числе, и на ₽55 млн, как сумму обеспечения удовлетворения иска. Согласно решению суда, бизнесмену предстоит провести в колонии общего режима полгода, однако приговор в законную силу пока не вступил, обвиняемый может его обжаловать.

Ранее Mkset сообщал о том, что в бюджет региона взыскали ₽228 млн после незаконной сделки мэрии Уфы с горожанином. Власти столицы республики выкупили здание скандального детсада-долгостроя.

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#Общество#Бизнес#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Налоги#Тюрьма
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