В Уфе экс-директор фирмы пошел под суд за уклонение от налогов на ₽55 млн

Свою вину предприниматель так и не признал. Его имущество ранее было арестовано. В том числе, и на ₽55 млн, как сумму обеспечения удовлетворения иска. Согласно решению суда, бизнесмену предстоит провести в колонии общего режима полгода, однако приговор в законную силу пока не вступил, обвиняемый может его обжаловать.