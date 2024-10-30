Экс-ФСИНовец из Башкирии таскал мобильники заключённым

Posted 30 октября, 15:11
Published 30 октября, 15:11
Modified 30 октября, 18:55
Updated 30 октября, 18:55
Как утверждают в СК, работник ФСИН пронёс в одну из колоний, номер которой в релизе ведомства не указан, два мобильных устройства. Их он обменял на плазморез — дорогостоящий и нужный ему инструмент для работы по металлу. Пронести же телефоны на территорию тюрьмы ФСИНовцу удалось в аккумуляторе автомобиля.
О случае коррупции позже стало известно коллегам «стража порядка». Сейчас он задержан — следователи не исключают, что подозреваемый мог наладить полноценный канал провозки запрещённых предметов в колонию. Эта версия проверяется правоохранителями.
Ранее Mkset публиковал рейтинг тюрем Башкирии и рассказывал о том, в каких условиях сидельцы отбывают наказания.