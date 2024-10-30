Экс-ФСИНовец из Башкирии таскал мобильники заключённым

Как утверждают в СК, работник ФСИН пронёс в одну из колоний, номер которой в релизе ведомства не указан, два мобильных устройства. Их он обменял на плазморез — дорогостоящий и нужный ему инструмент для работы по металлу. Пронести же телефоны на территорию тюрьмы ФСИНовцу удалось в аккумуляторе автомобиля.