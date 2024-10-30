mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 15:11

Published 30 октября, 15:11

Modified 30 октября, 18:55

Updated 30 октября, 18:55

В Башкирии задержали сотрудника колонии

Экс-ФСИНовец из Башкирии таскал мобильники заключённым

30 октября 2024, 15:11
Фото: 1MI.

В Башкирии задержали сотрудника колонии

В Салавате силовики задержали бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний — правоохранители подозревают горожанина в незаконных «передачках» осуждённым лицам, сообщили в башкортостанском управлении Следкома в среду, 30 октября.

Как утверждают в СК, работник ФСИН пронёс в одну из колоний, номер которой в релизе ведомства не указан, два мобильных устройства. Их он обменял на плазморез — дорогостоящий и нужный ему инструмент для работы по металлу. Пронести же телефоны на территорию тюрьмы ФСИНовцу удалось в аккумуляторе автомобиля.

О случае коррупции позже стало известно коллегам «стража порядка». Сейчас он задержан — следователи не исключают, что подозреваемый мог наладить полноценный канал провозки запрещённых предметов в колонию. Эта версия проверяется правоохранителями.

Сволочи, санаторий строгого режима и стриптиз: рейтинг тюрем Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset публиковал рейтинг тюрем Башкирии и рассказывал о том, в каких условиях сидельцы отбывают наказания.

Читайте также:
Уфимский расчленитель выходит на свободуКупить права в Башкирии — ₽150 000Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Тюрьма#ФСИН#Инциденты#СК#Рейтинг тюрем#Заключённые
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика