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Posted 15 октября, 07:49

Published 15 октября, 07:49

Modified 15 октября, 07:51

Updated 15 октября, 07:51

Житель Башкирии дал взятку за водительские права

Купить права в Башкирии — ₽150 000

15 октября 2024, 07:49
Фото: 1MI

Житель Башкирии дал взятку за водительские права

Житель Нефтекамска осужден за коррупцию и обязан выплатить внушительный штраф, сообщает во вторник, 15 октября, Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

В Нефтекамском городском суде Республики Башкортостан рассмотрено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Нефтекамска, который ранее не имел проблем с законом. Жителю Башкирии вменили дачу взятки должностному лицу через посредников. Их будут судить отдельно по коррупционной статье, которая предполагает и реальное заключение.

— Судом установлено, что взятка была передана в феврале 2024 года. Обвиняемый заплатил за «практику». Он через нескольких посредников передал ₽25 000 рублей сотруднику ОГИБДД Нефтекамска. В итоге мужчине выдали водительское удостоверение категории «В», — отмечают в пресс-службе судов Башкортостана. — Подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел это при вынесении вердикта.

Нефтекамский городской суд приговорил коррупционера к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Также на подсудимого наложен внушительный штраф, пятикратный размер взятки за водительские права — ₽125 000 рублей. Таким образом, водительские права обошлись жителю Башкирии в ₽150 000. Думается, получить их честно стоило бы мужчине куда дешевле.

На момент публикации приговор еще не вступил в законную силу. Уголовное дело посредников выделено в отдельное производство. Вынесен ли по делу вердикт — не сообщается. Уголовная ответственность грозит и взяточнику в погонах. Помимо этого, сотруднику автоинспекции, скорее всего, придется лишиться рабочего места и запятнать трудовую биографию. Как его коллегам из Уфы, которых поймали на серьезном преступлении.

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Ранее за аналогичное преступление был осужден житель Уфы — ему пришлось лишиться машины.

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