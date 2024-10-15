Купить права в Башкирии — ₽150 000

На момент публикации приговор еще не вступил в законную силу. Уголовное дело посредников выделено в отдельное производство. Вынесен ли по делу вердикт — не сообщается. Уголовная ответственность грозит и взяточнику в погонах. Помимо этого, сотруднику автоинспекции, скорее всего, придется лишиться рабочего места и запятнать трудовую биографию. Как его коллегам из Уфы, которых поймали на серьезном преступлении.