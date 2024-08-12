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Циклон

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Август
Погода в Башкирии еще пригреет
12 августа, 16:15
Гнев небес обрушится на Уфу
12 августа, 10:51
Жуткий циклон идёт на Башкирию
12 августа, 07:17
Башкирию накрыло градом
2 августа, 04:32
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Видео. Уфа поплыла
1 августа, 15:06
Июль
Циклон «Кирсти» несёт разрушения в Башкирию
В ближайшие дни Башкортостан окажется под влиянием циклона «Кирсти», который принесет с собой грозы, дожди и даже град, сообщает заместитель Премьер-министра Правительства РБ.
31 июля, 16:32
Видео. В Башкирии сносит крыши
В селе Октябрьский Уфимского района в результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли со здания детского сада «Рябинушка», сообщает МЧС России.
31 июля, 15:50
Сообщение спасателей напугало Башкирию
Сотрудники экстренных служб явно готовятся отражать татарский циклон, следует из сообщения мэрии Уфы.
30 июля, 18:40
Потоп в Башкирии — последние новости
Спасатели предоставили отчет на 17:00 вторника, 30 июля, ситуацию мониторит МЧС Республики Башкортостан.
30 июля, 12:46
Видео. Апокалипсис в Башкирии: люди тонут, транспорт стоит
Обильные дожди парализовали жизнь в Абзелиловском районе, где подтоплены десятки домов и перекрыты дороги, сообщает МЧС России.
26 июля, 06:43
Активный циклон: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение
23 июля, 13:31

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