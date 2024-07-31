Циклон «Кирсти» несёт разрушения в Башкирию

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
По прогнозу Башгидромета, погода на 1 августа в регионе будет нестабильной: ожидаются сильные дожди и грозы, а также порывистый ветер юго-западного и южного направления со скоростью до 18 метров в секунду. Эти условия могут создать потенциальные опасности для жителей и гостей Республики.
Циклон «Кирсти», который уже успел показать свою мощь в аэропорту Нижнекамска, где ветер «раскидывал» самолеты по территории, продолжает двигаться на восток и вскоре достигнет территории Башкортостана. Прогнозы метеорологов указывают на то, что наибольший риск ухудшения погодных условий ожидается в западной части республики, а также в соседних Челябинской области и южной части Курганской области.
Специалисты призывают население соблюдать меры безопасности в условиях ухудшения погоды. Рекомендуется воздержаться от дальних поездок, особенно по маршрутам, которые могут оказаться под угрозой из-за сильного ветра или дождя. В случае возникновения экстренных ситуаций жители могут обращаться по номеру 112 для получения помощи.