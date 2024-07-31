Циклон «Кирсти» несёт разрушения в Башкирию

Циклон «Кирсти», который уже успел показать свою мощь в аэропорту Нижнекамска, где ветер «раскидывал» самолеты по территории, продолжает двигаться на восток и вскоре достигнет территории Башкортостана. Прогнозы метеорологов указывают на то, что наибольший риск ухудшения погодных условий ожидается в западной части республики, а также в соседних Челябинской области и южной части Курганской области.