Мощный циклон властвует в Башкирии

В воскресенье, 10 ноября, осадки ожидаются небольшие, однако по-прежнему следует быть осторожными — синоптики предупреждают о ряде опасных явлений: снежном накате, налипании мокрого снега на ветки и линии электропередач, ледяном дожде, а также гололёде. Ветер на протяжении ближайших дней ожидается умеренный, однако местами возможны сильные порывы. Столбики термометров окажутся на отметках -3°C… +2°C.