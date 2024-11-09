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Posted 9 ноября, 14:58

Published 9 ноября, 14:58

Modified 9 ноября, 15:00

Updated 9 ноября, 15:00

Мощный циклон властвует в Башкирии

Мощный циклон властвует в Башкирии

9 ноября 2024, 14:58
Фото: 1MI.
Снегопады и холода продолжают бушевать в Башкортостане — следует из прогнозов синоптиков регионального Гидрометцентра на начало очередной рабочей недели ноября.

В воскресенье, 10 ноября, осадки ожидаются небольшие, однако по-прежнему следует быть осторожными — синоптики предупреждают о ряде опасных явлений: снежном накате, налипании мокрого снега на ветки и линии электропередач, ледяном дожде, а также гололёде. Ветер на протяжении ближайших дней ожидается умеренный, однако местами возможны сильные порывы. Столбики термометров окажутся на отметках -3°C… +2°C.

В понедельник, 11 ноября, синоптики ждут небольшие снегопады. Ночью -4°C… -9°C… при прояснениях -14°C. Днём -1°C… -6°C. Прогноз на вторник, 12 ноября, — аналогичный.

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Ранее Mkset информировал о том, что антимонопольщики выявили нарушения при закупке услуг по уборке снегам колледжем Башгоспедуниверситета.

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