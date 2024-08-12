Гнев небес обрушится на Уфу

В Уфе из-за тревожного прогноза погоды даже объявили штормовое предупреждение. Уже к вечеру понедельника, 12 августа, в Уфе ожидается ливень и усиление ветра. Временами скорость его порывов может достигать опасных 15-20 м/с. По шкале Бофорта, это очень сильный и почти штормовой ветер. Так что пешеходам стоит беречь свои зонты от ветра и обувь от луж, а водителям — свои машины от риска гидроудара и падения деревьев или конструкций. Где лучше всего не ездить сегодня вечером — можно узнать из итогов недавнего потопа в Уфе.