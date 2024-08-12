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Гнев небес обрушится на Уфу

Гнев небес обрушится на Уфу

12 августа 2024, 10:51
Грозы, дожди, ветер и всё остальное, за что никто не любит лето — в прогнозе погоды на сегодня и завтра в Уфе и Башкортостане от местных синоптиков.

Прогноз погоды в Уфе и Башкирии на понедельник, 12 августа, и вторник, 13 августа, вряд ли кого-то сможет обрадовать. Как считают местные синоптики, сегодня и завтра погода в Башкирии и Уфе будет плохой — мокрой и ветреной. Кажется, лето совсем покинуло регион и не оставляет надежд на потепление и комфорт в августе 2024 года. Пока в Уфе и Башкирии совсем осенняя погода.

На региональный центр уже обрушился ставший привычным дождь. Местами перебои с электроснабжением, некоторые дороги напоминают Венецию. Например, улица Бакалинская в Уфе. Только вместо веселых и романтичных гондольеров — уфимские автомобилисты, рассекающие по огромным лужам на легковушках по дороге днем в понедельник, 12 августа.

В Уфе из-за тревожного прогноза погоды даже объявили штормовое предупреждение. Уже к вечеру понедельника, 12 августа, в Уфе ожидается ливень и усиление ветра. Временами скорость его порывов может достигать опасных 15-20 м/с. По шкале Бофорта, это очень сильный и почти штормовой ветер. Так что пешеходам стоит беречь свои зонты от ветра и обувь от луж, а водителям — свои машины от риска гидроудара и падения деревьев или конструкций. Где лучше всего не ездить сегодня вечером — можно узнать из итогов недавнего потопа в Уфе.

По прогнозу БашУГМС ветер, грозы и дожди будут бушевать в Уфе сутки — вплоть до вечера вторника, 13 августа. При этом на улице будет не только ветрено, но и достаточно прохладно. Ночью температура воздуха упадёт до +10С°, а днём ожидается не выше +19С°. На летний августовский зной в начале этой недели пока рассчитывать не приходится. Причем, не только в Уфе, но и в регионе.

Прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни в целом, не отличается от «столичного». Завтра погода в Башкирии будет промозглой. Ожидаются осадки при температуре воздуха днём +17С°…+19°С°. Заморозков ночью пока не ждут.

Напомним, ранее синоптики Башкирии в своем прогнозе погоды уточнили, что регион находится во власти циклона, пришедшего в Башкортостан с Северной Атлантики. Сколько ненастье со всеми вытекающими с небес последствиями будет гостить в регионе — пока сказать сложно. Как и ответить на вопрос, когда в Башкирии будет тепло и кончатся дожди.

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