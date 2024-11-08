mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 10:50

Published 8 ноября, 10:50

Modified 8 ноября, 12:38

Updated 8 ноября, 12:38

В Башкортостане объявлено штормовое предупреждение

Опасный острый дождь идет в Башкирию

8 ноября 2024, 10:50
Фото: МЧС России.

В Башкортостане объявлено штормовое предупреждение

На регион надвигается мощный циклон, который принесет с собой ледяной дождь и сильный ветер, сообщает в пятницу, 8 ноября, МЧС России.

Синоптики предупреждают: в субботу, 9 ноября, Башкирию накроет мощный циклон, который принесет с собой не только снег, но и опасные метеорологические явления. В течение ночи обильные снегопады быстро перейдут в дождь, а местами возможен ледяной дождь.

Ледяной дождь — это атмосферное явление, при котором выпадают осадки в виде капель воды, которые замерзают при соприкосновении с поверхностью. Ледяной дождь создает на дорогах, тротуарах и других поверхностях опасный гололед, который может привести к падениям и дорожно-транспортным происшествиям.

Температура воздуха в Башкирии 9 ноября колеблется от -2 до -7 °C, а в юго-восточных районах региона столбик термометра может опуститься до -12 °C. Днем ожидается небольшое потепление до +3 °C. Порывы ветра достигнут 27 метров в секунду, что может стать причиной падения веток, рекламных конструкций и даже линий электропередач.

— Не отпускай детей одних на улицу. При сильном ветре держись как можно дальше от рекламных конструкций, линий электропередач и деревьев. Для парковки автомобиля выбери безопасное место, — сообщает МЧС России.

Как ранее сообщал Mkset, 6 ноября на Уфу выпала почти треть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в городе достигала 28 см.

В Уфе выпало 28 см снега
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшего рыбака нашли в БашкирииУфимцам наплевать на «черную пятницу»Экс-министр финансов отдала все деньги на СВО
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Россия#Снег#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Гололед#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#МЧС России#Синоптики#Белебей#Температура воздуха#Мелеуз#Циклон#Ледяной дождь#Опасности
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика