Опасный острый дождь идет в Башкирию

Posted 8 ноября, 10:50
Published 8 ноября, 10:50
Modified 8 ноября, 12:38
Updated 8 ноября, 12:38
Синоптики предупреждают: в субботу, 9 ноября, Башкирию накроет мощный циклон, который принесет с собой не только снег, но и опасные метеорологические явления. В течение ночи обильные снегопады быстро перейдут в дождь, а местами возможен ледяной дождь.
Ледяной дождь — это атмосферное явление, при котором выпадают осадки в виде капель воды, которые замерзают при соприкосновении с поверхностью. Ледяной дождь создает на дорогах, тротуарах и других поверхностях опасный гололед, который может привести к падениям и дорожно-транспортным происшествиям.
Температура воздуха в Башкирии 9 ноября колеблется от -2 до -7 °C, а в юго-восточных районах региона столбик термометра может опуститься до -12 °C. Днем ожидается небольшое потепление до +3 °C. Порывы ветра достигнут 27 метров в секунду, что может стать причиной падения веток, рекламных конструкций и даже линий электропередач.
— Не отпускай детей одних на улицу. При сильном ветре держись как можно дальше от рекламных конструкций, линий электропередач и деревьев. Для парковки автомобиля выбери безопасное место, — сообщает МЧС России.
Как ранее сообщал Mkset, 6 ноября на Уфу выпала почти треть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в городе достигала 28 см.