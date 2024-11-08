Опасный острый дождь идет в Башкирию

Ледяной дождь — это атмосферное явление, при котором выпадают осадки в виде капель воды, которые замерзают при соприкосновении с поверхностью. Ледяной дождь создает на дорогах, тротуарах и других поверхностях опасный гололед, который может привести к падениям и дорожно-транспортным происшествиям.