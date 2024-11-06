В Башкирию спешит атлантическое тепло

Как ранее сообщал Mkset, 6 ноября, Башкирия находится под влиянием циклона. Прогнозы метеорологов предсказывают сохранение снежной погоды с мокрым снегом различной интенсивности. Особенно сильно это будет ощущаться на юге региона, где ожидается обильное отложение снега на проводах и деревьях. Ветер также не собирается оставлять жителей региона в покое — он будет сильным и порывистым, что создаст неблагоприятные условия на дорогах.