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Posted 6 ноября, 08:58

Published 6 ноября, 08:58

Modified 6 ноября, 09:08

Updated 6 ноября, 09:08

В Башкирию спешит атлантическое тепло

В Башкирию спешит атлантическое тепло

6 ноября 2024, 08:58
Фото: 1MI.
По прогнозу синоптиков жителей региона ожидает снова осенняя приятная погода, сообщает в среду, 6 ноября, Башгидромет.

Как ранее сообщал Mkset, 6 ноября, Башкирия находится под влиянием циклона. Прогнозы метеорологов предсказывают сохранение снежной погоды с мокрым снегом различной интенсивности. Особенно сильно это будет ощущаться на юге региона, где ожидается обильное отложение снега на проводах и деревьях. Ветер также не собирается оставлять жителей региона в покое — он будет сильным и порывистым, что создаст неблагоприятные условия на дорогах.

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Температура воздуха в ближайшие дни обещает быть довольно холодной: ночью столбики термометров опустятся до -4…-9°С, а при ясном небе — даже до -14°С. Днем можно будет почувствовать небольшое потепление: от -1 до -6°С.

Однако по данным синоптиков, уже в выходные (9 и 10 ноября) на встречу к жителям Башкирии прибудет атлантическое тепло. Ожидается повышение температуры и увеличение вероятности осадков в виде дождя или смешанной фазы.

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