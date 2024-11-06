В Башкирию спешит атлантическое тепло

Posted 6 ноября, 08:58
Published 6 ноября, 08:58
Modified 6 ноября, 09:08
Updated 6 ноября, 09:08
Как ранее сообщал Mkset, 6 ноября, Башкирия находится под влиянием циклона. Прогнозы метеорологов предсказывают сохранение снежной погоды с мокрым снегом различной интенсивности. Особенно сильно это будет ощущаться на юге региона, где ожидается обильное отложение снега на проводах и деревьях. Ветер также не собирается оставлять жителей региона в покое — он будет сильным и порывистым, что создаст неблагоприятные условия на дорогах.
Температура воздуха в ближайшие дни обещает быть довольно холодной: ночью столбики термометров опустятся до -4…-9°С, а при ясном небе — даже до -14°С. Днем можно будет почувствовать небольшое потепление: от -1 до -6°С.
Однако по данным синоптиков, уже в выходные (9 и 10 ноября) на встречу к жителям Башкирии прибудет атлантическое тепло. Ожидается повышение температуры и увеличение вероятности осадков в виде дождя или смешанной фазы.