Активный циклон: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Штормовое предупреждение объявлено в Башкирии. В период с 25 по 27 июля жителей республики призывают быть готовыми к обильным осадкам, крупному граду и шквалистому усилению ветра.
Как пояснили в государственном комитета, резкое ухудшение погодных условий на сей раз связано с прохождением активного циклона. Раньше остальных его последствия настигнут южные районы, а далее распространятся по всей территории региона.
Напомним, что этим летом погода в Башкирии неоднократно удивляла жителей, то аномальной жарой, то дождями и грозами, после которых затопленными оставались целые населенные пункты.