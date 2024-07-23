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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:33

Активный циклон: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Активный циклон: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение

23 июля 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney
Причину неблагоприятных погодных условий сообщает Госкомитет по ЧС со ссылкой на региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Штормовое предупреждение объявлено в Башкирии. В период с 25 по 27 июля жителей республики призывают быть готовыми к обильным осадкам, крупному граду и шквалистому усилению ветра.

Как пояснили в государственном комитета, резкое ухудшение погодных условий на сей раз связано с прохождением активного циклона. Раньше остальных его последствия настигнут южные районы, а далее распространятся по всей территории региона.

Напомним, что этим летом погода в Башкирии неоднократно удивляла жителей, то аномальной жарой, то дождями и грозами, после которых затопленными оставались целые населенные пункты.

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