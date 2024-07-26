mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Апокалипсис в Башкирии: люди тонут, транспорт стоит

Апокалипсис в Башкирии: люди тонут, транспорт стоит

26 июля 2024, 06:43
Фото: МЧС России
Обильные дожди парализовали жизнь в Абзелиловском районе, где подтоплены десятки домов и перекрыты дороги, сообщает МЧС России.

Стихия не обошла стороной и Башкирию. В результате обильных осадков, вызванных мощным циклоном, в пятницу, 26 июля, деревне Озерное Абзелиловского района произошло подтопление 76 придомовых территорий, в которых проживает 195 человек.

В зоне бедствия оказались улицы Молодежная, Центральная и Рамзии Тайсиной. К сообщают в ведомстве, обошлось без пострадавших.

На месте работают сотрудники МЧС России и другие экстренные службы, задействованы автомобили повышенной проходимости. В готовности находится пункт временного размещения в деревне Абзелилово.

Фото: МЧС России

Проводятся все необходимые работы по устранению подтоплений, наблюдается постепенное снижение уровня воды.

Однако дожди продолжают оказывать свое разрушительное воздействие. Госавтоинспекция сообщает, что с 07:30 пятницы, 26 июля, закрыта дорога для всех видов транспорта на участке от деревни Озерное до Кусимовского рудника. Там проходит маршрут №777 от «Башавтотранса», который везёт из Уфы в Баймак через популярное у туристов озеро Якты-Куль (Банное).

Фото: Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Так же закрыта трасса Мещегарово — Турналы — Мурсалимкино, где произошло подтопление временного моста через реку Сикияз. Госавтоинспекция сообщает, что прекращение движения на трассе введено с 09:30 пятницы, 26 июля.

Вдобавок, Минтранс Башкирии сообщил, что из-за подтопления дороги временно не ходят маршруты 117Б («Белорецк — Ишля») и 118Б («Ишля — Зигаза»).

Обильные осадки захватили территорию Башкирии лишь по касательной. Синоптики ранее прогнозировали буйство мощного циклона с пятницы по воскресенье, 26–28 июля, на территории Челябинской области, где ожидаются ливни высокой интенсивности. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть до 100 литров осадков на квадратный метр.

Читайте также:
Река затопила город в БашкирииДамбу прорвало в БашкирииШесть машин в Уфе испортила непогода
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Погода#Авария#Башкортостан#Россия#Дороги#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Спасатели#Татарстан#МЧС России#Синоптики#Госавтоинспекция#Дожди#Абзелиловский район#Наводнение#Минтранс Башкирии#Экстренные службы#Подтопление#Циклон#Обильные осадки
Подпишитесь
День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
Вчера, 12:47
Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии
Вчера, 08:34
Кого не пустят на новый Шакшинский мост в Уфе
Вчера, 08:49
Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным
Вчера, 09:22
Электросамокатам отдают 10 км Уфы
Вчера, 10:53
Уфимцы просят школу у Бастрыкина
Вчера, 04:54