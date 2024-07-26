Апокалипсис в Башкирии: люди тонут, транспорт стоит

Однако дожди продолжают оказывать свое разрушительное воздействие. Госавтоинспекция сообщает, что с 07:30 пятницы, 26 июля, закрыта дорога для всех видов транспорта на участке от деревни Озерное до Кусимовского рудника. Там проходит маршрут №777 от «Башавтотранса», который везёт из Уфы в Баймак через популярное у туристов озеро Якты-Куль (Банное).