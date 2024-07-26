Апокалипсис в Башкирии: люди тонут, транспорт стоит

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Стихия не обошла стороной и Башкирию. В результате обильных осадков, вызванных мощным циклоном, в пятницу, 26 июля, деревне Озерное Абзелиловского района произошло подтопление 76 придомовых территорий, в которых проживает 195 человек.
В зоне бедствия оказались улицы Молодежная, Центральная и Рамзии Тайсиной. К сообщают в ведомстве, обошлось без пострадавших.
На месте работают сотрудники МЧС России и другие экстренные службы, задействованы автомобили повышенной проходимости. В готовности находится пункт временного размещения в деревне Абзелилово.
Проводятся все необходимые работы по устранению подтоплений, наблюдается постепенное снижение уровня воды.
Однако дожди продолжают оказывать свое разрушительное воздействие. Госавтоинспекция сообщает, что с 07:30 пятницы, 26 июля, закрыта дорога для всех видов транспорта на участке от деревни Озерное до Кусимовского рудника. Там проходит маршрут №777 от «Башавтотранса», который везёт из Уфы в Баймак через популярное у туристов озеро Якты-Куль (Банное).
Так же закрыта трасса Мещегарово — Турналы — Мурсалимкино, где произошло подтопление временного моста через реку Сикияз. Госавтоинспекция сообщает, что прекращение движения на трассе введено с 09:30 пятницы, 26 июля.
Вдобавок, Минтранс Башкирии сообщил, что из-за подтопления дороги временно не ходят маршруты 117Б («Белорецк — Ишля») и 118Б («Ишля — Зигаза»).
Обильные осадки захватили территорию Башкирии лишь по касательной. Синоптики ранее прогнозировали буйство мощного циклона с пятницы по воскресенье, 26–28 июля, на территории Челябинской области, где ожидаются ливни высокой интенсивности. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть до 100 литров осадков на квадратный метр.