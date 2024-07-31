Шквал ветра сорвал крышу детского сада в Башкирии

Напомним, в эфире телеканала «Россия 24» обсуждалась возможность смещения татарстанского циклона со смерчами на другие регионы России, в том числе на Башкирию. По прогнозам метеорологов, смерчи могут появиться в северных и западных районах республики, включая Уфу. Однако точное предсказание образования смерчей сложно, так как на процесс влияют множество факторов.