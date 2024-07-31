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Шквал ветра сорвал крышу детского сада в Башкирии

Шквал ветра сорвал крышу детского сада в Башкирии

31 июля 2024, 15:50
Фото: МЧС России
В селе Октябрьский Уфимского района в результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли со здания детского сада «Рябинушка», сообщает МЧС России.

Порыв ветра произошел на улице Совхозная, поразив здание детского сада на площади 375 кв. м. Также был поврежден животноводческий корпус на улице Луговая (площадь повреждения 1760 кв.м).

Важно отметить, что процесс обучения воспитанников садика не был нарушен, и дети находятся в безопасности.

На месте происшествия работает оперативная группа МЧС России. Погибших и пострадавших нет. На земле разрушений также не зафиксировано. В ближайшее время начнут восстановительные работы.

Фото: МЧС России

Напомним, в эфире телеканала «Россия 24» обсуждалась возможность смещения татарстанского циклона со смерчами на другие регионы России, в том числе на Башкирию. По прогнозам метеорологов, смерчи могут появиться в северных и западных районах республики, включая Уфу. Однако точное предсказание образования смерчей сложно, так как на процесс влияют множество факторов.

Видео: МЧС России
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