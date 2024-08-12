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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:22

Жуткий циклон идёт на Башкирию

Жуткий циклон идёт на Башкирию

12 августа 2024, 07:17
Прогноз погоды в Уфе и Республике Башкортостан на завтра и начало недели представили синоптики региона.

По данным «Башгидромета», погода в Башкирии и Уфе в ближайшие дни августа будет во власти холодного циклона. Когда в Уфу и в Башкирию вернется тепло, синоптикам пока сказать сложно. Вероятно, потепления и прекращения дождей в регионе не стоит ждать вплоть до бабьего лета, на которое еще есть надежда в сентябре.

— В начале недели территория Башкирии окажется в циркуляции североатлантического циклона. Временами вновь с дождями, местами сильными, в отдельных районах грозами. Температура воздуха ночью +9°С…+14°С, днем понизится до +15°С…+20°С, — указано в прогнозе погоды для Башкирии от регионального синоптического центра.

Во второй половине августа температура продолжит понижаться по ночам, особенно это будет заметно в северо-восточных районах. В начале сентября уже могут наблюдаться первые ночные заморозки.

Напомним, что в конце первой недели августа 2024 года в Уфе прошел сильный дождь: городская ливневая система не смогла совладать в мощью стихии — региональный центр оказался по щиколотку в воде. Всего за час в Уфе выпала дневная норма осадков.

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