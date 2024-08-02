Башкирию накрыло градом

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Погода в Башкортостане раз за разом преподносит её жителям неприятные сюрпризы на протяжении всего лета. Так, август для жителей Салавата начался с мощного града, о чем они рассказали в соцсетях.
Отметим, что ранее проливные дожди и ливни с градом прошли в Илишевском районе. Жители муниципалитета делились в соцсетях фото, покрытых ледяными шариками улиц и рассказывали о последствиях разгула стихии.
Ранее стало известно, что по направлению к региону движется циклон, который привнесет еще больше нестабильности в погодную обстановку. Подробнее о нем Mkset рассказывал здесь.