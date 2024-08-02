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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Башкирию накрыло градом

Башкирию накрыло градом

2 августа 2024, 04:32
Фото: 1MI
На этот раз осадки дожди с градом прошли в Салавате, сообщают местные жители в соцсетях.

Погода в Башкортостане раз за разом преподносит её жителям неприятные сюрпризы на протяжении всего лета. Так, август для жителей Салавата начался с мощного града, о чем они рассказали в соцсетях.

Видео: «SALAVAT CITY — ГОРОД САЛАВАТ"/VK.com

Отметим, что ранее проливные дожди и ливни с градом прошли в Илишевском районе. Жители муниципалитета делились в соцсетях фото, покрытых ледяными шариками улиц и рассказывали о последствиях разгула стихии.

Ранее стало известно, что по направлению к региону движется циклон, который привнесет еще больше нестабильности в погодную обстановку. Подробнее о нем Mkset рассказывал здесь.

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