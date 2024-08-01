Уфа поплыла

На кадрах от очевидцев видно, как циклон, пришедший с Казани, где выпал град, бушевал ураган и смерч, принес в Уфу сильный ливень. На кадрах видно, как в центре города автобус оказался почти на пешеходной дороге, затопленный водой. Автомобили плывут по затопленным улицам, рискуя своим состоянием. Пешеходам приходится пробираться сквозь потоки воды.