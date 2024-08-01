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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Уфа поплыла

Уфа поплыла

1 августа 2024, 15:06
Фото: 1MI
Стоит ли ждать повторения потопа в Казани — оцениваем ситуацию глазами очевидцев.

На кадрах от очевидцев видно, как циклон, пришедший с Казани, где выпал град, бушевал ураган и смерч, принес в Уфу сильный ливень. На кадрах видно, как в центре города автобус оказался почти на пешеходной дороге, затопленный водой. Автомобили плывут по затопленным улицам, рискуя своим состоянием. Пешеходам приходится пробираться сквозь потоки воды.

— От грома аж посуда тряслась в шкафах.
— Я думал, что это просто дождь, но когда увидел уровень воды на улице — ужаснулся, — делятся своими впечатлениями пользователи соцсетей.

Ситуация с подтоплениями в Уфе вызывает волнения у жителей города, которые вспоминают о недавнем потопе в Казани. Пока не известно, какие еще последствия могут быть у циклона.

Видео: 1MI
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