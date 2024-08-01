Уфа поплыла

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
На кадрах от очевидцев видно, как циклон, пришедший с Казани, где выпал град, бушевал ураган и смерч, принес в Уфу сильный ливень. На кадрах видно, как в центре города автобус оказался почти на пешеходной дороге, затопленный водой. Автомобили плывут по затопленным улицам, рискуя своим состоянием. Пешеходам приходится пробираться сквозь потоки воды.
— От грома аж посуда тряслась в шкафах.
— Я думал, что это просто дождь, но когда увидел уровень воды на улице — ужаснулся, — делятся своими впечатлениями пользователи соцсетей.
Ситуация с подтоплениями в Уфе вызывает волнения у жителей города, которые вспоминают о недавнем потопе в Казани. Пока не известно, какие еще последствия могут быть у циклона.