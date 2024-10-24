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Пострадавший

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Октябрь
«Семерка» устроила жесткую аварию в Уфе
24 октября, 11:01
В Башкирии Lada «сделала сальто» в кювет
7 октября, 13:58
Сентябрь
Мужчина упал с 12 этажа в Уфе
30 сентября, 08:25
ДТП кончилось пожаром в Башкирии
11 сентября, 06:20
Комбайнер сгорел в поле в Башкирии
5 сентября, 06:01
Август
Тройное ДТП в Уфе превратило машины в груду металла
27 августа, 04:48
Пожар в Уфе унёс жизнь 77-летнего дедушки
26 августа, 16:56
«ГАЗель» выбросила иномарку в кювет под Уфой
25 августа, 17:22
Опасный «слон» травмировал туриста в Башкирии
22 августа, 17:11
Трактор выбил «китайца» с трассы в Башкирии
После столкновения в Уфимском районе иномарка оказалась в кювете, сообщает ГАИ РБ.
5 августа, 11:30
Июль
Мужчина не мог полгода есть после визита в кафе в Башкирии
26 июля, 05:52
Пёс загрыз мужчину в Башкирии
2 июля, 13:53
Июнь
Лобовое ДТП унесло жизнь водителя «Ленд Ровера» на трассе «Урал»
Второго участника жесткого столкновения иномарки и «Лады Гранты» пытаются спасти врачи, сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии.
30 июня, 14:39
В Уфе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
15 июня, 05:30
Май
Житель Башкирии умер после катания на гидроциклах
29 мая, 07:57

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