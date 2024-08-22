Опасный «слон» травмировал туриста в Башкирии

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
На живописных просторах Башкортостана приключилась неприятная ситуация: группа туристов, состоящая из шести человек, столкнулась с неожиданной проблемой. Один из участников похода, 40-летний мужчина из Удмуртии, подвернул ногу у знаменитой скалы «Слон» и не смог продолжать путь.
Скала «Слон», известная своей характерной формой, напоминающей голову слона, привлекает множество туристов.
— Однако даже самые опытные путешественники не застрахованы от травм в таких живописных, но порой опасных местах. К сожалению, это еще раз подтвердилось в этот день, — комментируют в ведомстве.
Как известно, на место происшествия оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Они незамедлительно оказали первую помощь пострадавшему и организовали его транспортировку к бригаде скорой медицинской помощи. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.