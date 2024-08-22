Опасный «слон» травмировал туриста в Башкирии

На живописных просторах Башкортостана приключилась неприятная ситуация: группа туристов, состоящая из шести человек, столкнулась с неожиданной проблемой. Один из участников похода, 40-летний мужчина из Удмуртии, подвернул ногу у знаменитой скалы «Слон» и не смог продолжать путь.