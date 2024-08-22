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Published Сегодня, 17:11

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Updated Сегодня, 17:14

Опасный «слон» травмировал туриста в Башкирии

Опасный «слон» травмировал туриста в Башкирии

22 августа 2024, 17:11
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В четверг, 22 августа, во время похода к скале недалеко от озера Банное, туристу понадобилась помощь, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

На живописных просторах Башкортостана приключилась неприятная ситуация: группа туристов, состоящая из шести человек, столкнулась с неожиданной проблемой. Один из участников похода, 40-летний мужчина из Удмуртии, подвернул ногу у знаменитой скалы «Слон» и не смог продолжать путь.

Скала «Слон», известная своей характерной формой, напоминающей голову слона, привлекает множество туристов.

— Однако даже самые опытные путешественники не застрахованы от травм в таких живописных, но порой опасных местах. К сожалению, это еще раз подтвердилось в этот день, — комментируют в ведомстве.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Как известно, на место происшествия оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Они незамедлительно оказали первую помощь пострадавшему и организовали его транспортировку к бригаде скорой медицинской помощи. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.

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