Тройное ДТП в Уфе превратило машины в груду металла

Уфимец, управляющий автомобилем «Ниссан Жук», попал в неприятную ситуацию. Он двигался по улице Гвардейская, потерял контроль над машиной и попал в ДТП с двумя другими транспортными средствами — «Рено Каптюр» и «УАЗ Патриот», которые ехали навстречу.