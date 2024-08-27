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Тройное ДТП в Уфе превратило машины в груду металла

Тройное ДТП в Уфе превратило машины в груду металла

27 августа 2024, 04:48
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Вечером, 26 августа, на улице Гвардейская в Уфе произошло ДТП, в котором пострадал водитель «Ниссан Жук», сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Уфимец, управляющий автомобилем «Ниссан Жук», попал в неприятную ситуацию. Он двигался по улице Гвардейская, потерял контроль над машиной и попал в ДТП с двумя другими транспортными средствами — «Рено Каптюр» и «УАЗ Патриот», которые ехали навстречу.

В результате аварии водитель «Ниссан» получил различные травмы и был немедленно госпитализирован. Состояние других участников аварии не известно.

Фото: Госавтоинспекция Уфы
— Как это часто бывает в подобных ситуациях, медики провели необходимые анализы — в том числе забор крови на этанол. Это стандартная процедура для определения возможного влияния алкоголя на состояние водителя во время ДТП, — сообщают в ведомстве.

Пока все обстоятельства происшествия выясняются.

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