Тройное ДТП в Уфе превратило машины в груду металла

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Уфимец, управляющий автомобилем «Ниссан Жук», попал в неприятную ситуацию. Он двигался по улице Гвардейская, потерял контроль над машиной и попал в ДТП с двумя другими транспортными средствами — «Рено Каптюр» и «УАЗ Патриот», которые ехали навстречу.
В результате аварии водитель «Ниссан» получил различные травмы и был немедленно госпитализирован. Состояние других участников аварии не известно.
— Как это часто бывает в подобных ситуациях, медики провели необходимые анализы — в том числе забор крови на этанол. Это стандартная процедура для определения возможного влияния алкоголя на состояние водителя во время ДТП, — сообщают в ведомстве.
Пока все обстоятельства происшествия выясняются.