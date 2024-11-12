Качели покалечили мальчика в Уфе

Как стало известно, всё случилось 27 октября, когда женщина с сыном пришли погулять в парк. Мама ребенка снимала видео, показывая, как ребята весело катались на качелях-качалке. Внезапно произошел громкий треск — одна из конструкций сломалась, и бревно ударило ребенка прямо в челюсть. Мальчика срочно госпитализировали с переломом в трех местах. По данным соцсетей, врачи отметили, что удар был настолько сильным, что ему повезло остаться живым.