Качели покалечили мальчика в Уфе

Posted 12 ноября, 12:08
Published 12 ноября, 12:08
Modified 12 ноября, 12:35
Updated 12 ноября, 12:35
Как стало известно, всё случилось 27 октября, когда женщина с сыном пришли погулять в парк. Мама ребенка снимала видео, показывая, как ребята весело катались на качелях-качалке. Внезапно произошел громкий треск — одна из конструкций сломалась, и бревно ударило ребенка прямо в челюсть. Мальчика срочно госпитализировали с переломом в трех местах. По данным соцсетей, врачи отметили, что удар был настолько сильным, что ему повезло остаться живым.
Интересно, что по словам мамы пострадавшего ребенка, администрация парка утверждает, что на момент происшествия площадка была закрыта для посетителей. Однако женщина уверяет, что ограждения установили только после инцидента. В администрации Советского района Уфы пояснили, что работы по благоустройству парка еще продолжаются.
— Информация о том, что внутри парка идут работы по благоустройству широко размещалась в СМИ и социальных сетях. Добавим, что на разных участках территории лесопарка имени Лесоводов Башкирии установлены информационные щиты, а зоны, которые еще не прошли технадзор, также перекрыты сигнальными лентами. Напомним, что реконструкция парка еще продолжается и все работы завершатся в конце ноября, — комментируют в администрации Советского района.
Следственный комитет Башкирии уже возбудил уголовное дело по факту несоответствия работ требованиям безопасности. Также пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований, направленных на установление причин произошедшего, — пишет пресс-служба Следственного комитета Республики Башкортостан.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе было заведено уголовное дело в отношении мужчины за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.