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Posted 12 ноября, 12:08

Published 12 ноября, 12:08

Modified 12 ноября, 12:35

Updated 12 ноября, 12:35

Инцидентом с ребенком и качелями в парке Уфы займутся прокуроры

Качели покалечили мальчика в Уфе

12 ноября 2024, 12:08
Фото: Следком РБ.

Инцидентом с ребенком и качелями в парке Уфы займутся прокуроры

На детской площадке парка Лесоводов произошел инцидент, который едва не стоил жизни 6-летнему мальчику, сообщает во вторник, 12 ноября, Следком Башкирии.

Как стало известно, всё случилось 27 октября, когда женщина с сыном пришли погулять в парк. Мама ребенка снимала видео, показывая, как ребята весело катались на качелях-качалке. Внезапно произошел громкий треск — одна из конструкций сломалась, и бревно ударило ребенка прямо в челюсть. Мальчика срочно госпитализировали с переломом в трех местах. По данным соцсетей, врачи отметили, что удар был настолько сильным, что ему повезло остаться живым.

Фото: tg/SHOT

Интересно, что по словам мамы пострадавшего ребенка, администрация парка утверждает, что на момент происшествия площадка была закрыта для посетителей. Однако женщина уверяет, что ограждения установили только после инцидента. В администрации Советского района Уфы пояснили, что работы по благоустройству парка еще продолжаются.

— Информация о том, что внутри парка идут работы по благоустройству широко размещалась в СМИ и социальных сетях. Добавим, что на разных участках территории лесопарка имени Лесоводов Башкирии установлены информационные щиты, а зоны, которые еще не прошли технадзор, также перекрыты сигнальными лентами. Напомним, что реконструкция парка еще продолжается и все работы завершатся в конце ноября, — комментируют в администрации Советского района.
Фото: Следком РБ

Следственный комитет Башкирии уже возбудил уголовное дело по факту несоответствия работ требованиям безопасности. Также пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований, направленных на установление причин произошедшего, — пишет пресс-служба Следственного комитета Республики Башкортостан.
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе было заведено уголовное дело в отношении мужчины за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

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